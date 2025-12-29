До Польщі залетіли 59 метеозондів із контрабандою та GPS. Не виключають перевірку систем – RMF 24
До Польщі з Білорусі залетіли близько 59 повітряних куль із контрабандою та системами GPS-стеження. Не виключено, що це може бути перевіркою реакції польської протиповітряної оборони, передає RMF 24.
Поліція і прикордонники 26 грудня виявили 13 повітряних кульок, навантажених сигаретами, і п'ять самих пакунків. У кожному з них містилося близько 1500 пачок сигарет. Також було виявлено в метеозондах пристрої визначення місця розташування за GPS.
Більшу частину контрабанди було виявлено в Підляському воєводстві, ще чотири випадки було зафіксовано в Люблінському.
За даними RMF 24, оперативні служби не виключають, що запуск метеозондів – імовірна перевірка реакції польських систем виявлення повітряних об'єктів.
Відомі випадки, коли повітряні кулі підіймалися на висоту до 9000 метрів, що створювало додаткове навантаження на системи спостереження та виявлення. А в Люблінському воєводстві один із таких метеозондів знеструмив частину жителів.
- 24 листопада Литва поскаржилася на найсильнішу атаку метеозондів за листопад, через що двічі закривали аеропорт. Було ухвалено рішення дозволити збивати повітряні кулі.
- 9 грудня Литва ввела надзвичайний стан по всій країні через атаки метеозондів із Білорусі. Напередодні було зірвано кілька авіарейсів у країні.
- 26 грудня литовські аеропорти попередньо оцінили збитки від повітряних кульок з Білорусі у 200 000 євро.
