До Польщі залетіли 59 метеозондів із контрабандою та GPS. Не виключають перевірку систем – RMF 24

Метеозонд (Ілюстративне фото: Штаб прикордонної охорони Польщі)

До Польщі з Білорусі залетіли близько 59 повітряних куль із контрабандою та системами GPS-стеження. Не виключено, що це може бути перевіркою реакції польської протиповітряної оборони, передає RMF 24.

Поліція і прикордонники 26 грудня виявили 13 повітряних кульок, навантажених сигаретами, і п'ять самих пакунків. У кожному з них містилося близько 1500 пачок сигарет. Також було виявлено в метеозондах пристрої визначення місця розташування за GPS.

Більшу частину контрабанди було виявлено в Підляському воєводстві, ще чотири випадки було зафіксовано в Люблінському.

За даними RMF 24, оперативні служби не виключають, що запуск метеозондів – імовірна перевірка реакції польських систем виявлення повітряних об'єктів.

Відомі випадки, коли повітряні кулі підіймалися на висоту до 9000 метрів, що створювало додаткове навантаження на системи спостереження та виявлення. А в Люблінському воєводстві один із таких метеозондів знеструмив частину жителів.