В Раде уточнили, когда правовой комитет возьмется за законопроект Зеленского насчет КСУ

Календарь сессии Рады предполагает, что 3-6 ноября (со вторника по пятницу включительно) парламент будет работать в режиме пленарных заседаний

Внесенный президентом Владимиром Зеленский срочный законопроект №4288 о прекращении полномочий нынешнего состава Конституционного суда парламентский правовой комитет, вероятно, рассмотрит на следующей неделе. Об этом сообщила его замглавы Ольга Совгиря, пишет Укринформ.

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Постпред Рады в КСУ (от фракций правящей партии Слуга народа) заявила, что пока конкретная дата заседания "обсуждается".

"Когда законопроект будет рассматриваться на пленарном заседании Рады, будет зависеть от решения комитета. Сначала комитет должен рекомендовать вносить его в зал", – уточнила процедуру глава подкомитета по вопросам политической реформы и конституционного права.

27 октября КСУ отменил антикоррупционную реформу, что поставило под угрозу отношения Украины с международными партнерами, в том числе безвизовый режим с ЕС и сотрудничество с МВФ.

Вечером 29 октября Кабмин после экстренного совещания СНБО разблокировал работу реестра деклараций НАПК, президент Зеленский подал неконституционный законопроект о прекращении полномочий судей КСУ.

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Евгений Пилипенко

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