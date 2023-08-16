В Раду на место Холодова от Слуги народа пришел юрист Николай Тарарин
16.08.2023, 14:55
Коллаж ЦИК
Центральная избирательная комиссия признала Николая Тарарина (Слуга народа) избранным народным депутатом Украины. Об этом сообщается на сайте ЦИК.
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Как отмечается, в Комиссию поступило постановление Верховной Рады от 9 августа 2023 года, которым досрочно прекращены полномочия народного депутата Андрея Холодова (СН), в связи с личным заявлением о сложении им депутатских полномочий.
ЦИК рассмотрела указанное постановление и признала Николая Тарарина, следующего за очередностью кандидата, включенного в избирательный список партии Слуга народа под №147, избранным народным депутатом Украины.
СПРАВКА. Николай Тарарин – адвокат. Был 147-м в списке Слуги народа в 2019 году. Работал в юридической фирме Гелон, основателем которой является Сергей Ионушас – номер 38 в списке СН. Фирма Гелон представляла интересы студии Квартал 95. Ионушас – председатель комитета Совета по вопросам правоохранительной деятельности.
- 31 июля Холодов написал заявление о сложении депутатских полномочий. До этого журналисты проекта "Схемы" нашли чиновника на Кипре.
- 9 августа Рада прекратила полномочия нардепа Холодова.
- 25 июля 2023 года журналисты Слідство.info опубликовали расследование, согласно которому нардепа Юрия Аристова в середине июля видели в 5-звездочном отеле на Мальдивах. Через два дня Рада лишила его мандата, а СБУ вручила ему подозрение.
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