В Раду на место Холодова от Слуги народа пришел юрист Николай Тарарин

Центральная избирательная комиссия признала Николая Тарарина (Слуга народа) избранным народным депутатом Украины. Об этом сообщается на сайте ЦИК.

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Как отмечается, в Комиссию поступило постановление Верховной Рады от 9 августа 2023 года, которым досрочно прекращены полномочия народного депутата Андрея Холодова (СН), в связи с личным заявлением о сложении им депутатских полномочий.

ЦИК рассмотрела указанное постановление и признала Николая Тарарина, следующего за очередностью кандидата, включенного в избирательный список партии Слуга народа под №147, избранным народным депутатом Украины.

СПРАВКА. Николай Тарарин – адвокат. Николай Тарарин – адвокат. Был 147-м в списке Слуги народа в 2019 году. Работал в юридической фирме Гелон, основателем которой является Сергей Ионушас – номер 38 в списке СН. Фирма Гелон представляла интересы студии Квартал 95. Ионушас – председатель комитета Совета по вопросам правоохранительной деятельности.

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