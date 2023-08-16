UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Раду на место Холодова от Слуги народа пришел юрист Николай Тарарин

Цей матеріал також доступний українською
16.08.2023, 14:55
В Раду на место Холодова от Слуги народа пришел юрист Николай Тарарин - Фото
Коллаж ЦИК

Центральная избирательная комиссия признала Николая Тарарина (Слуга народа) избранным народным депутатом Украины. Об этом сообщается на сайте ЦИК.

Как отмечается, в Комиссию поступило постановление Верховной Рады от 9 августа 2023 года, которым досрочно прекращены полномочия народного депутата Андрея Холодова (СН), в связи с личным заявлением о сложении им депутатских полномочий.

ЦИК рассмотрела указанное постановление и признала Николая Тарарина, следующего за очередностью кандидата, включенного в избирательный список партии Слуга народа под №147, избранным народным депутатом Украины.

СПРАВКА. Николай Тарарин – адвокат. Был 147-м в списке Слуги народа в 2019 году. Работал в юридической фирме Гелон, основателем которой является Сергей Ионушас – номер 38 в списке СН. Фирма Гелон представляла интересы студии Квартал 95. Ионушас – председатель комитета Совета по вопросам правоохранительной деятельности.

Читайте также: Зеленский: Каждое намерение чиновника уехать за границу следует проверять до секунды – видео

Наталья Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
верховная раданародные депутатыАндрей ХолодовНиколай Тарарин
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 