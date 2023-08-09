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Рада прекратила полномочия нардепа Холодова. Он сложил мандат из-за "болезней близких"

Цей матеріал також доступний українською
09.08.2023, 13:38
Рада прекратила полномочия нардепа Холодова. Он сложил мандат из-за
Андрей Холодов (Фото: Андрей Холодов/Facebook)

Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народного депутата от Слуги народа Андрея Холодова. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

По его словам, за постановление о прекращении полномочий Холодова проголосовали 308 избранников.

Таким образом, в Раде осталось 403 нардепа.

Ранее Холодов заявлял, что уходит из парламента из-за "семейных обязанностей и болезней близких родственников". 

  • 31 июля Холодов написал заявление о сложении депутатских полномочий. До этого журналисты проекта "Схемы" нашли чиновника на Кипре.
  • По данным проекта, Холодов уехал из Украины в январе 2023 года и с тех пор не возвращался. Полгода он не посещал заседания Верховной Рады и не голосовал.
  • 25 июля 2023 года журналисты Слідство.info опубликовали расследование, согласно которому нардепа Юрия Аристова в середине июля видели в 5-звездочном отеле на Мальдивах. Через два дня Рада лишила его мандата, а СБУ вручила ему подозрение.

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Дмитрий Гриниченко
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верховная радаСлуга народаЯрослав ЖелезнякАндрей Холодов
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