Рада прекратила полномочия нардепа Холодова. Он сложил мандат из-за "болезней близких"

Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народного депутата от Слуги народа Андрея Холодова. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

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По его словам, за постановление о прекращении полномочий Холодова проголосовали 308 избранников.

Таким образом, в Раде осталось 403 нардепа.

Ранее Холодов заявлял, что уходит из парламента из-за "семейных обязанностей и болезней близких родственников".

31 июля Холодов написал заявление о сложении депутатских полномочий. До этого журналисты проекта "Схемы" нашли чиновника на Кипре.

По данным проекта, Холодов уехал из Украины в январе 2023 года и с тех пор не возвращался. Полгода он не посещал заседания Верховной Рады и не голосовал.

25 июля 2023 года журналисты Слідство.info опубликовали расследование, согласно которому нардепа Юрия Аристова в середине июля видели в 5-звездочном отеле на Мальдивах. Через два дня Рада лишила его мандата, а СБУ вручила ему подозрение.

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