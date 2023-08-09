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Рада припинила повноваження нардепа Холодова. Він склав мандат через "хвороби близьких"

Этот материал также доступен на русском
09.08.2023, 13:38
Рада припинила повноваження нардепа Холодова. Він склав мандат через
Андрій Холодов (Фото: Андрій Холодов/Facebook)

Верховна Рада достроково припинила повноваження народного депутата від Слуги народу Андрія Холодова. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

За його словами, за постанову про припинення повноважень Холодова проголосували 308 обранців.

Таким чином, у Раді залишилося 403 нардепи.

Раніше Холодов заявляв, що йде з парламенту через "сімейні обов'язки та хвороби близьких родичів".

  • 31 липня Холодов написав заяву про складання депутатських повноважень. До того журналісти проєкту "Схеми" знайшли посадовця на Кіпрі.
  • За даними проєкту, Холодов виїхав з України у січні 2023 року і з того часу не повертався. Пів року він не відвідував засідання Верховної Ради та не голосував.
  • 25 липня 2023 року журналісти Слідство.info опублікували розслідування, згідно з яким нардепа Юрія Арістова в середині липня бачили у 5-зірковому готелі на Мальдівах. За два дні Рада позбавила його мандата, а СБУ вручила йому підозру.

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Дмитро Гриниченко
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Верховна РадаСлуга народуярослав железнякАндрій Холодов
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