Рада припинила повноваження нардепа Холодова. Він склав мандат через "хвороби близьких"
09.08.2023, 13:38
Андрій Холодов (Фото: Андрій Холодов/Facebook)
Верховна Рада достроково припинила повноваження народного депутата від Слуги народу Андрія Холодова. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини
За його словами, за постанову про припинення повноважень Холодова проголосували 308 обранців.
Таким чином, у Раді залишилося 403 нардепи.
Раніше Холодов заявляв, що йде з парламенту через "сімейні обов'язки та хвороби близьких родичів".
- 31 липня Холодов написав заяву про складання депутатських повноважень. До того журналісти проєкту "Схеми" знайшли посадовця на Кіпрі.
- За даними проєкту, Холодов виїхав з України у січні 2023 року і з того часу не повертався. Пів року він не відвідував засідання Верховної Ради та не голосував.
- 25 липня 2023 року журналісти Слідство.info опублікували розслідування, згідно з яким нардепа Юрія Арістова в середині липня бачили у 5-зірковому готелі на Мальдівах. За два дні Рада позбавила його мандата, а СБУ вручила йому підозру.
Читайте також: Зеленський: Кожен намір посадовця поїхати за кордон варто перевіряти до секунди – відео
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Останні новини
Коментарі