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До Ради на місце Холодова від Слуги народу прийшов юрист Микола Тарарін

Этот материал также доступен на русском
16.08.2023, 14:55
До Ради на місце Холодова від Слуги народу прийшов юрист Микола Тарарін - Фото
Колаж ЦВК

Центральна виборча комісія визнала Миколу Тараріна (Слуга народу)  обраним народним депутатом України. Про це повідомляється на сайті ЦВК.

Як зазначається, до Комісії надійшла постанова Верховної Ради від 9 серпня 2023 року, якою достроково припинено повноваження народного депутата Андрія Холодова (СН), у зв'язку з особистою заявою про складання ним депутатських повноважень.

ЦВК розглянула вказану постанову та визнала Миколу Тараріна, наступного за черговістю кандидата, включеного до виборчого списку партії Слуга народу під №147, обраним народним депутатом України.

ДОВІДКА. Микола Тарарін – адвокат. Був 147-м у списку Слуги народу у 2019 році. Працював у юридичній фірмі Гелон, засновником якої є Сергій Іонушас – номер 38 у списку СН. Фірма Гелон представляла інтереси студії Квартал 95. Іонушас – голова комітету Ради з питань правоохоронної діяльності.

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Наталія Медведєва
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Верховна РадаАндрій Холодовнародні депутатиМикола Тарарін
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