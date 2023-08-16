До Ради на місце Холодова від Слуги народу прийшов юрист Микола Тарарін
16.08.2023, 14:55
Колаж ЦВК
Центральна виборча комісія визнала Миколу Тараріна (Слуга народу) обраним народним депутатом України. Про це повідомляється на сайті ЦВК.
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Як зазначається, до Комісії надійшла постанова Верховної Ради від 9 серпня 2023 року, якою достроково припинено повноваження народного депутата Андрія Холодова (СН), у зв'язку з особистою заявою про складання ним депутатських повноважень.
ЦВК розглянула вказану постанову та визнала Миколу Тараріна, наступного за черговістю кандидата, включеного до виборчого списку партії Слуга народу під №147, обраним народним депутатом України.
ДОВІДКА. Микола Тарарін – адвокат. Був 147-м у списку Слуги народу у 2019 році. Працював у юридичній фірмі Гелон, засновником якої є Сергій Іонушас – номер 38 у списку СН. Фірма Гелон представляла інтереси студії Квартал 95. Іонушас – голова комітету Ради з питань правоохоронної діяльності.
- 31 липня Холодов написав заяву про складання депутатських повноважень. До цього журналісти проєкту "Схеми" знайшли чиновника на Кіпрі.
- 9 серпня Рада припинила повноваження нардепа Холодова.
- 25 липня 2023 року журналісти Слідство.info опублікували розслідування, згідно з яким нардепа Юрія Арістова в середині липня бачили у 5-зірковому готелі на Мальдівах. Через два дні Рада позбавила його мандата, а СБУ вручила йому підозру.
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