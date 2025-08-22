В Раду внесли законопроект о разрешении мужчинам до 22 лет выезжать за границу
Украинский паспорт (Фото: Stephanie Lecocq/EPA)

В пятницу, 22 августа, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, после принятия которого мужчины в возрасте от 18 до 22 лет смогут выезжать за границу. Об этом в комментарии Суспільному сообщил народный депутат от Слуги народа Федор Вениславский, который является соавтором инициативы.

Речь идет о законопроекте №13685. В карточке документа говорится, что его передали на рассмотрение руководству ВРУ. На момент публикации новости текст соответствующего законопроекта отсутствует.

Вениславский пояснил журналистам, что этот законопроект имеет положение о разрешении мужчинам от 18 до 22 лет выезжать за пределы Украины во время действия военного положения.

Он также подтвердил, что законопроект является развитием инициативы президента Владимира Зеленского о разрешении мужчинам до 22 лет выезжать за границу.

"То есть все молодые люди в возрасте от 18 до 22 или 23 лет – это будет зависеть от того, как мы это будем ко второму чтению видеть, и позиции военных – смогут свободно въезжать и выезжать", — уточнил нардеп в комментарии РБК-Украина.

Нардеп Александр Федиенко сообщил Суспільному, что разрешить мужчинам до 22 лет может и правительство путем утверждения постановления о правилах выезда из Украины во время военного положения. Однако, по его словам, Кабмин якобы не желает принять такое постановление.

Читайте также
В Раду внесли законопроект об уголовной ответственности за незаконный выезд из страны
законопроектмобилизациявру