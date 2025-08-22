В Раду внесли законопроект о разрешении мужчинам до 22 лет выезжать за границу

Законопроект №13685 является развитием инициативы президента о разрешении мужчинам до 22 лет выезжать за границу, заявил Федор Вениславский

Украинский паспорт (Фото: Stephanie Lecocq/EPA)

В пятницу, 22 августа, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, после принятия которого мужчины в возрасте от 18 до 22 лет смогут выезжать за границу. Об этом в комментарии Суспільному сообщил народный депутат от Слуги народа Федор Вениславский, который является соавтором инициативы.

Речь идет о законопроекте №13685. В карточке документа говорится, что его передали на рассмотрение руководству ВРУ. На момент публикации новости текст соответствующего законопроекта отсутствует.

Вениславский пояснил журналистам, что этот законопроект имеет положение о разрешении мужчинам от 18 до 22 лет выезжать за пределы Украины во время действия военного положения.

Он также подтвердил, что законопроект является развитием инициативы президента Владимира Зеленского о разрешении мужчинам до 22 лет выезжать за границу.

"То есть все молодые люди в возрасте от 18 до 22 или 23 лет – это будет зависеть от того, как мы это будем ко второму чтению видеть, и позиции военных – смогут свободно въезжать и выезжать", — уточнил нардеп в комментарии РБК-Украина.

Нардеп Александр Федиенко сообщил Суспільному, что разрешить мужчинам до 22 лет может и правительство путем утверждения постановления о правилах выезда из Украины во время военного положения. Однако, по его словам, Кабмин якобы не желает принять такое постановление.

29 мая нардеп Вениславский сообщил, что депутаты обсуждают возможность повысить возрастной порог для разрешения на выезд мужчин за границу. По предварительным данным, речь шла об увеличении возраста с 18 до 23-24 лет.

12 августа Зеленский поручил правительству упростить пересечение государственной границы для украинцев в возрасте до 22 лет.

18 августа Свириденко заявляла, что правительство готовит соответствующее постановление.