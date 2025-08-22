У Раду внесли законопроєкт про дозвіл чоловікам до 22 років виїжджати за кордон

Законопроєкт №13685 є розвитком ініціативи президента щодо дозволу чоловікам до 22 років виїжджати за кордон, заявив Федір Веніславський

Український паспорт (Фото: Stephanie Lecocq/EPA)

У п’ятницю, 22 серпня, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, після ухвалення якого чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть виїжджати за кордон. Про це в коментарі Суспільному повідомив народний депутат від Слуги народу Федір Веніславський, який є співавтором ініціативи.

Йдеться про законопроєкт №13685. У картці документа йдеться, що його передали на розгляд керівництву ВРУ. На момент публікації новини текст відповідного законопроєкту відсутній.

Веніславський пояснив журналістам, що цей законопроєкт має положення про дозвіл чоловікам від 18 до 22 років виїжджати за межі України під час дії воєнного стану.

Він також підтвердив, що законопроєкт є розвитком ініціативи президента Володимира Зеленського щодо дозволу чоловікам до 22 років виїжджати за кордон.

"Тобто всі молоді люди віком від 18 до 22 або 23 років – це залежатиме від того, як ми це будемо до другого читання бачити, і позиції військових – зможуть вільно в'їжджати та виїжджати", – уточнив нардеп у коментарі РБК-Україна.

Нардеп Олександр Федієнко повідомив Суспільному, що дозволити чоловікам до 22 років може й уряд через затвердження постанови щодо правил виїзду з України під час воєнного стану. Однак, за його словами, Кабмін нібито не бажає прийняти таку постанову.

29 травня нардеп Веніславський повідомив, що депутати обговорюють можливість підвищити віковий поріг для дозволу на виїзд чоловіків за кордон. Попередньо, йшлося про збільшення віку з 18 до 23-24 років.

12 серпня Зеленський доручив уряду спростити перетин державного кордону для українців віком до 22 років.

18 серпня Свириденко заявляла, що уряд готує відповідну постанову.