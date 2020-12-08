Разведка подтвердила в Раде спецоперацию по ЧВК Вагнера, которой у ОП "не было" – Бутусов

Полковник Главного управления разведки Минобороны подтвердил проведение неудавшейся спецоперации по задержанию боевиков ЧВК Вагнера на закрытом заседании комитета по обороне и безопасности Верховной Рады. Об этом сообщает журналист Юрий Бутусов.

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По словам журналиста, перед нардепами выступал "полковник Ю.", который являлся руководителем спецоперации. Он подтвердил "факт проведения спецоперации, детально рассказал обо всех деталях подготовки", утверждает журналист.

Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак заявлял, что история с вагнеровцами "выдумана от начала до конца" – и никакого совещания в ОП, после которого она якобы была порвана, не проводилось.

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Марк Сировой

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