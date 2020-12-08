UA

Разведка подтвердила в Раде спецоперацию по ЧВК Вагнера, которой у ОП "не было" – Бутусов

08.12.2020, 13:41
Разведка подтвердила в Раде спецоперацию по ЧВК Вагнера, которой у ОП
Задержание боевиков ЧВК Вагнера под Минском (скриншот видео)

Полковник Главного управления разведки Минобороны подтвердил проведение неудавшейся спецоперации по задержанию боевиков ЧВК Вагнера на закрытом заседании комитета по обороне и безопасности Верховной Рады. Об этом сообщает журналист Юрий Бутусов.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам журналиста, перед нардепами выступал "полковник Ю.", который являлся руководителем спецоперации. Он подтвердил "факт проведения спецоперации, детально рассказал обо всех деталях подготовки", утверждает журналист.

Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак заявлял, что история с вагнеровцами "выдумана от начала до конца" – и никакого совещания в ОП, после которого она якобы была порвана, не проводилось.

Новость дополняется...

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер по роботі з внутрішніми клієнтами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
New business manager / New business director
Киев Ketchup Loyalty Eastern Europe
Керівник складу IT
Киев ЛІГА, Група компаній
Разместить вакансию
чвк вагнера разведка гур спецоперация юрий бутусов

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Как четвероногие спасают физическое и ментальное здоровье хозяев во время коронакризиса

Партнерский проектКак четвероногие спасают физическое и ментальное здоровье хозяев во время коронакризиса
 