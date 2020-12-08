Разведка подтвердила в Раде спецоперацию по ЧВК Вагнера, которой у ОП "не было" – Бутусов
08.12.2020, 13:41
Задержание боевиков ЧВК Вагнера под Минском (скриншот видео)
Полковник Главного управления разведки Минобороны подтвердил проведение неудавшейся спецоперации по задержанию боевиков ЧВК Вагнера на закрытом заседании комитета по обороне и безопасности Верховной Рады. Об этом сообщает журналист Юрий Бутусов.
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По словам журналиста, перед нардепами выступал "полковник Ю.", который являлся руководителем спецоперации. Он подтвердил "факт проведения спецоперации, детально рассказал обо всех деталях подготовки", утверждает журналист.
Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак заявлял, что история с вагнеровцами "выдумана от начала до конца" – и никакого совещания в ОП, после которого она якобы была порвана, не проводилось.
Новость дополняется...
- 29 июля 2020-го в Беларуси задержали 32 боевиков ЧВК Вагнера - выполняющего приказы Кремля российского боевого подразделения ГРУ. Украина запросила выдачу наемников, так как некоторые из них воевали на Донбассе на стороне боевиков. Минск же отпустил их в Россию.
- 18 августа Бутусов опубликовал версию, что кто-то из Офиса президента сорвал операцию спецслужб Украины по задержанию этих боевиков. Выложено аудио бесед с ними.
- Зеленский назвал эту информацию "бредом", глава ОП Ермак заявил, что это "дезинформационная атака", а глава ГУР Буданов утверждает, что это фейк спецслужб РФ. Отрицают участие и в СБУ с СВР. Экс-глава ГУР Бурба не считает возможным комментировать дело.
- 12 сентября генпрокурор Венедиктова сообщила, что в ГБР открыто дело по факту возможной спецоперации.
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