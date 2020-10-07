Дело за парламентом. Комитет поддержал создание следственной комиссии по вагнеровцам
Если Верховная Рада утвердит постановление, временную следственную комиссию по делу ЧВК Вагнера все же создадут
Сегодня профильный комитет Верховной Рады поддержал проект постановления о создании временной следственной комиссии по вагнеровцам. Об этом сообщил в Facebook народный депутат фракции Голос Роман Костенко.
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Он отметил, что теперь постановление вынесут на рассмотрение парламента и он надеется на поддержку депутатов, поскольку это "вопрос национальной безопасности Украины".
"Уже хватит слухов и неправды по делу вагнеровцев. Хватит закрывать на это глаза и игнорировать. Парламент должен разобраться, была ли государственная измена в Офисе президента и временная следственная комиссия – эффективный способ это сделать", – подчеркнул нардеп.
- 29 июля 2020-го под Минском задержали 33 наемника из ЧВК Вагнера. 12 августа Украина запросила у РБ выдачу наемников, но через два дня Беларусь выдала их России.
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- 12 сентября генпрокурор Венедиктова сообщила, что в ГБР открыто дело по факту возможной спецоперации.
- 17 сентября глава фракции СН Арахамия заявил, что будет лично блокировать создание в Раде ВСК по делу о вагнеровцах.
- 24 сентября комитет рекомендовал парламенту рассмотреть создание комиссии и 29 сентября Рада обсудила петицию о следственной комиссии, но решение не приняла.
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