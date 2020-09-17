Арахамия о следственной комиссии Рады по "делу вагнеровцев": Буду блокировать лично
Глава Слуги народа считает, что нардепам достаточно обратиться в комитет Рады по нацбезопасности и разведке, чтобы во всем разобраться
Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия будет лично блокировать создание в Верховной Раде временной следственной комиссии по возможному проведению спецслужбами Украины операции против наемников ЧВК Вагнера. Об это он заявил журналистам сегодня, 17 сентября.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
По словам Арахамии, нардепы, которые хотят разобраться в ситуации, могут придти в комитет Рады по нацбезопасности и разведке и получить информацию. Попытку создать ВСК для расследования, была ли спецоперация против вагнеровцев, Арахамия назвал попыткой создать политический процесс.
"Я буду блокировать лично (создание ВСК – ред.)", – заявил нардеп.
Он отметил, что в возможной спецоперации теоретически могли быть задействованы спецслужбы других стран. "Мы хотим просто разорвать сейчас все международное сотрудничество? У этого будут большие последствия", - подчеркнул Арахамия.
- 29 июля 2020-го под Минском задержали 33 наемника из ЧВК Вагнера. 12 августа Украина запросила у РБ выдачу наемников, но 14 августа Беларусь выдала их России.
- Бутусов написал, что украинские спецслужбы якобы разработали спецоперацию по выманиванию в ловушку боевиков ЧВК, но некий "крот" в Офисе президента ее сорвал.
- Президент Зеленский назвал эту информацию "бредом", а глава ОП Ермак заявил, что это – "дезинформационная атака, направленная на раскол украинского общества".
- Глава ГУР Буданов утверждает, что эта история - фейк спецслужб РФ. Отрицают участие в подобной спецоперации в СБУ и СВР. Экс-глава ГУР Бурба не считает возможным комментировать это дело.
- 4 сентября депутат от Евросолидарности Владимир Арьев опубликовал фотографии документов, которые якобы свидетельствуют о проведении украинскими спецслужбами такой операции.
- 9 сентября Арьев сообщил, что Шевченковский суд обязал СБУ открыть производство против Ермака в связи с делом вагнеровцев. Ермак назвал это политическим пиаром.
Комментарии