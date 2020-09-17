Арахамия о следственной комиссии Рады по "делу вагнеровцев": Буду блокировать лично

Глава Слуги народа считает, что нардепам достаточно обратиться в комитет Рады по нацбезопасности и разведке, чтобы во всем разобраться

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия будет лично блокировать создание в Верховной Раде временной следственной комиссии по возможному проведению спецслужбами Украины операции против наемников ЧВК Вагнера. Об это он заявил журналистам сегодня, 17 сентября.

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По словам Арахамии, нардепы, которые хотят разобраться в ситуации, могут придти в комитет Рады по нацбезопасности и разведке и получить информацию. Попытку создать ВСК для расследования, была ли спецоперация против вагнеровцев, Арахамия назвал попыткой создать политический процесс.

"Я буду блокировать лично (создание ВСК – ред.)", – заявил нардеп.

Он отметил, что в возможной спецоперации теоретически могли быть задействованы спецслужбы других стран. "Мы хотим просто разорвать сейчас все международное сотрудничество? У этого будут большие последствия", - подчеркнул Арахамия.

Денис Юдин

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