Дело ЧВК Вагнера. Комитет рекомендовал Раде рассмотреть создание следственной комиссии
Дальнейшее рассмотрение и включение этого вопроса в повестку дня будет обсуждаться на регламентном комитете
Сегодня, 24 сентября, парламентский комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки принял решение рекомендовать народным депутатам рассмотреть создание временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады по расследованию обстоятельств операции украинских спецслужб по задержанию боевиков ЧВК Вагнера. Об этом сообщил в Facebook нардеп фракции Европейская солидарность, замглавы комитета Михаил Забродский.
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По его словам, на заседании комитет рассмотрел электронную петицию, требующую создания вышеназванной комиссии.
"Рассмотрение вопроса был достаточно быстрым и включало в себя как попытки отстаивания сугубо политической позиции об отсутствии необходимости в дополнительном расследовании указанных событий, так и обсуждения чисто "технических" вопросов относительно процедуры работы ВСК и механизма обнародования результатов с учетом ограничений на распространение указанной информации", – написал Забродский.
Нардеп добавил, что "дополнительного драйва работе комитета добавляла общественная акция, которая проходила все время заседания под стенами здания комитетов ВРУ, организованная патриотами и неравнодушными гражданами".
Забродский отметил, что принятое сегодня решение – только очередной шаг регламентного процесса, а дальнейшее рассмотрение и включение этого вопроса в повестку дня будет, вероятно, в ближайшее время обсуждаться на регламентном комитете.
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