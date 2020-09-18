Глава ГБР: Дело о вагнеровцах расследуют по статье о разглашении гостайны
По словам Александра Соколова, пока никто из сотрудников спецслужб не дал показаний о возможной спецоперации против ЧВК Вагнера
Дело о возможной спецоперации против наемников ЧВК Вагнера открыто по статье о разглашении государственной тайны. Об этом в интервью Цензор.нет рассказал и.о. директора Государственного бюро расследований Александр Соколов.
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Соколов объяснил, что если это была секретная операция, и о ней стало известно, в том числе, иностранцам, это является разглашением государственной тайны.
По словам Соколова, Офис генпрокурора рассматривает передачу аналогичного дела, открытого в СБУ, также в ГБР. Он объяснил это тем, что если утечка произошла от кого-то, кто якобы участвовал в совещании по операции в Офисе президента в июле, то по подследственности они являются субъектами ГБР.
Соколов подчеркнул, что пока ни один из сотрудников спецслужб не дал показания по делу.
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