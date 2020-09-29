Дело о вагнеровцах. Рада обсудила петицию о следственной комиссии, но решение не приняла
Многие нардепы из фракции Слуга народа покинули зал Верховной Рады при обсуждении
Верховная Рада обсудила петицию о создании временной следственной комиссии по расследованию возможной государственной измены при проведении спецоперации против наемников из ЧВК Вагнера. Создание ВСК на голосование не ставилось.
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Вопрос о создании ВСК по вагнеровцам был внесен в зал Рады после того, как петицию поддержали более 25 000 человек на сайте парламента. Вице-спикер Рады Руслан Стефанчук подчеркнул, что процедура рассмотрения петиции проходила в парламенте впервые в истории.
При этом процедура не предполагала принятия решения о создании комиссии, а только обсуждение вопроса.
За создание ВСК высказались фракции Голос, Евросолидарность, Батькивщина, представители депутатской группы За будущее.
Многие нардепы из фракции Слуга народа покинули зал парламента во время обсуждения.
На данный момент проект постановления о создании ВСК зарегистрирован в Раде, но в повестке дня пока не появлялся.
- 29 июля 2020-го под Минском задержали 33 наемника из ЧВК Вагнера. 12 августа Украина запросила у РБ выдачу наемников, но 14 августа Беларусь выдала их России.
- Журналист Юрий Бутусов написал, что украинские спецслужбы якобы разработали спецоперацию по выманиванию в ловушку боевиков ЧВК, но некий "крот" в Офисе президента ее сорвал.
- Президент Зеленский назвал эту информацию "бредом", а глава ОП Ермак заявил, что это – "дезинформационная атака, направленная на раскол украинского общества".
- Глава ГУР Буданов утверждает, что эта история - фейк спецслужб РФ. Отрицают участие в подобной спецоперации в СБУ и СВР. Экс-глава ГУР Бурба не считает возможным комментировать это дело.
- 4 сентября депутат от Евросолидарности Арьев опубликовал фотографии документов, которые якобы свидетельствуют о проведении украинскими спецслужбами такой операции.
- 9 сентября Арьев сообщил, что Шевченковский суд обязал СБУ открыть производство против Ермака в связи с делом вагнеровцев. Ермак назвал это политическим пиаром.
- 12 сентября генпрокурор Венедиктова сообщила, что в ГБР открыто дело по факту возможной спецоперации.
- 17 сентября глава фракции СН Арахамия заявил, что будет лично блокировать создание в Раде ВСК по делу о вагнеровцах.
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