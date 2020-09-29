Дело о вагнеровцах. Рада обсудила петицию о следственной комиссии, но решение не приняла

Многие нардепы из фракции Слуга народа покинули зал Верховной Рады при обсуждении

Верховная Рада обсудила петицию о создании временной следственной комиссии по расследованию возможной государственной измены при проведении спецоперации против наемников из ЧВК Вагнера. Создание ВСК на голосование не ставилось.

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Вопрос о создании ВСК по вагнеровцам был внесен в зал Рады после того, как петицию поддержали более 25 000 человек на сайте парламента. Вице-спикер Рады Руслан Стефанчук подчеркнул, что процедура рассмотрения петиции проходила в парламенте впервые в истории.

При этом процедура не предполагала принятия решения о создании комиссии, а только обсуждение вопроса.

За создание ВСК высказались фракции Голос, Евросолидарность, Батькивщина, представители депутатской группы За будущее.

Многие нардепы из фракции Слуга народа покинули зал парламента во время обсуждения.

На данный момент проект постановления о создании ВСК зарегистрирован в Раде, но в повестке дня пока не появлялся.

Денис Юдин

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