В результате ночной атаки России 28 мая в Киеве погиб человек – фото разрушений
28.05.2023, 10:17
Последствия российской атаки дронами по Киеву 28 мая (Фото: Нацполиция)
Во время ночной атаки России 28 мая в Киеве погиб мужчина, два человека получили ранения. Об этом сообщает Нацполиция.
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По данным полиции, в результате атаки "шахедами" в Киеве погиб 41-летний уроженец Черниговской области, женщина и мужчина получили ранения, они госпитализированы.
Повреждения получили жилые и нежилые здания и более шести автомобилей.
"Следственно-оперативные группы и криминалисты полиции Киева продолжают работать на местах и документируют последствия очередного нападения России на город", – говорится в сообщении.
- Ночью 28 мая российские дроны-камикадзе Shahed-136 атаковали Украину, была массированная атака на Киев и область. Интенсивно работала противовоздушная оборона, сбиты десятки БПЛА. LIGA.net вела хронику происходящего.
- По предварительным данным КГВА, над Киевом сбито более 40 дронов. Мэр Киева сообщил, что в Голосеевском районе возник пожар, площадь которого достигла 700 кв. м.
- В целом ночью 28 мая силами ПВО сбито 52 вражеских дрона-камикадзе из 54.
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