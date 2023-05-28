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Внаслідок нічної атаки Росії 28 травня у Києві загинула людина – фото руйнувань

Этот материал также доступен на русском
28.05.2023, 10:17
Внаслідок нічної атаки Росії 28 травня у Києві загинула людина – фото руйнувань - Фото
Наслідки російської атаки дронами по Києву 28 травня (Фото: Нацполіція)

Під час нічної атаки Росії 28 травня у Києві загинув чоловік, двоє людей отримали поранення. Про це повідомляє Нацполіція.

За даними поліції, внаслідок атаки "шахедами" у Києві загинув 41-річний уродженець Чернігівської області, жінка та чоловік отримали поранення, їх госпіталізовано.

Пошкодження отримали житлові та нежитлові будівлі та понад шість автомобілів.

Внаслідок нічної атаки Росії 28 травня у Києві загинула людина – фото руйнувань

Внаслідок нічної атаки Росії 28 травня у Києві загинула людина – фото руйнувань

Внаслідок нічної атаки Росії 28 травня у Києві загинула людина – фото руйнувань

Внаслідок нічної атаки Росії 28 травня у Києві загинула людина – фото руйнувань

Внаслідок нічної атаки Росії 28 травня у Києві загинула людина – фото руйнувань

"Слідчо-оперативні групи та криміналісти поліції Києва продовжують працювати на місцях і документують наслідки чергового нападу Росії на місто", – йдеться у повідомленні.

  • Вночі 28 травня російські дрони-камікадзе Shahed-136 атакували Україну, була масована атака на Київ та область. Інтенсивно працювала протиповітряна оборона, збиті десятки БПЛА. LIGA.net вела хроніку того, що відбувається.
  • За попередніми даними КМВА, над Києвом збито понад 40 дронів. Мер Києва повідомив, що в Голосіївському районі виникла пожежа, площа якої досягла 700 кв. м.
  • Загалом вночі 28 травня силами ППО збито 52 ворожі дрони-камікадзе з 54.

Читайте також: Ворог намагався привітати з Днем Києва. Треба віддячити за зухвалу атаку

Наталія Медведєва
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