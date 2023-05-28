Внаслідок нічної атаки Росії 28 травня у Києві загинула людина – фото руйнувань

Під час нічної атаки Росії 28 травня у Києві загинув чоловік, двоє людей отримали поранення. Про це повідомляє Нацполіція.

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За даними поліції, внаслідок атаки "шахедами" у Києві загинув 41-річний уродженець Чернігівської області, жінка та чоловік отримали поранення, їх госпіталізовано.

Пошкодження отримали житлові та нежитлові будівлі та понад шість автомобілів.

"Слідчо-оперативні групи та криміналісти поліції Києва продовжують працювати на місцях і документують наслідки чергового нападу Росії на місто", – йдеться у повідомленні.

Вночі 28 травня російські дрони-камікадзе Shahed-136 атакували Україну, була масована атака на Київ та область. Інтенсивно працювала протиповітряна оборона, збиті десятки БПЛА. LIGA.net вела хроніку того, що відбувається.

вела хроніку того, що відбувається. За попередніми даними КМВА, над Києвом збито понад 40 дронів. Мер Києва повідомив, що в Голосіївському районі виникла пожежа, площа якої досягла 700 кв. м.

Загалом вночі 28 травня силами ППО збито 52 ворожі дрони-камікадзе з 54.

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