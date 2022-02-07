В России начали проверять ключевые отрасли на готовность к жестким санкциям – СМИ

В России на прошлой неделе началась серия совещаний на уровне правительства, на которых обсуждалась готовность экономики к возможному введению Западом нового пакета санкций. Об этом пишет The Bell со ссылкой на трех неназванных в публикации информированных собеседников.

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Издание сообщает, что совещания под руководством первого вице-премьера Белоусова проводились по итогам "стресс-тестов" российских компаний и системно-значимых банков. На "стресс-тестах" проверяли работу при отключении от SWIFT, введении запрета на поставку и поддержку западного программного обеспечения и высокотехнологичного оборудования.

"Отчитывались реальный и финансовый секторы, а также инфраструктура, с докладами уже выступили Почта России, Аэрофлот и РЖД, – уточнил один из источников, который заявил изданию, что "отчитываются все бодро, но в частных разговорах говорят -​​ катастрофа".

Другой источник высказал изданию опасение, что в случае введения ограничений на конвертацию рубля в доллар, евро и британский фунт у российских банков "точно есть проблема с рефинансированием внешнего долга".

20 января госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что любое пересечение российскими военными украинской границы повлечет за собой жесткий скоординированный ответ США, их союзников и партнеров.

4 февраля председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз закончил подготовку "значительного и всеобъемлющего пакета финансовых и экономических санкций" в отношении России, который будет введен в действие в случае начала вторжения в Украину".

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Сергей Бережной

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