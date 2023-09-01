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В России появился вид страхования жилья от атак БпЛА. Пользуется спросом – росСМИ

Цей матеріал також доступний українською
01.09.2023, 17:10
В России появился вид страхования жилья от атак БпЛА. Пользуется спросом – росСМИ - Фото
Последствия атаки дрона на Москву (Фото: пропагандистские ресурсы)

Российский пропагандистский ресурс "Известия" со ссылкой на страховые компании страны-агрессора пишет, что россияне массово начали страховать свое жилье от атак беспилотников.

До июня 2023 года, как объясняют российские адвокаты, далеко не все граждане могли застраховать свое жилье от атак дронов, поскольку органы власти по-разному могли классифицировать подобные события. Обычно это указывалось как "риск падения посторонних объектов", например, деревьев или сосулек.

Однако сейчас страховые компании России расширили список услуг, добавив туда "Защиту от дронов" как отдельный риск.

Спрос на страхование от падения дронов в основном растет среди предприятий, расположенных в западной части страны – в регионах, становившихся объектами атак БПЛА, следует из материала.

  • ВСУ объяснили, как дроны долетают до Москвы: "Сложная цель, мы Shahed тоже сбиваем не всегда".
  • 9 августа 2023 года на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде в Подмосковье раздался мощный взрыв.
  • Взрывы на территории Брянской области уже стали привычными для этого российского региона. Они гремели вчера – тогда местный губернатор заявил, что российская ПВО сбила двух беспилотников.

Смотрите также: "Грустно, конечно, но мы заслужили это". Москвичи об атаках дронов.

Милана Головань
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