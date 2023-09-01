В Росії масово почали страхувати житло від атак дронів – росЗМІ
Російський пропагандистський ресурс "Известия" з посиланням на страхові компанії країни-агресорки пише, що росіяни масово почали страхувати своє житло від атак безпілотників.
До червня 2023 року, як пояснюють російські адвокати, далеко не всі громадяни могли застрахувати своє житло від атак дронів, оскільки органи влади по-різному могли класифікувати подібні події. Зазвичай це вказувалося як "ризик падіння сторонніх об'єктів", як-от дерева або бурульки.
Проте зараз страхові компанії Росії розширили перелік послуг, додавши туди "Захист від дронів" як окремий ризик.
Попит на страхування від падіння дронів здебільшого зростає серед підприємств, розташованих у західній частині країни – у регіонах, які ставали об'єктами атак БПЛА, випливає з матеріалу.
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