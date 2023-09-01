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В Росії масово почали страхувати житло від атак дронів – росЗМІ

Этот материал также доступен на русском
01.09.2023, 17:10
В Росії масово почали страхувати житло від атак дронів – росЗМІ - Фото
Наслідки атаки дрона на Москву (Фото: пропагандистські ресурси)

Російський пропагандистський ресурс "Известия" з посиланням на страхові компанії країни-агресорки пише, що росіяни масово почали страхувати своє житло від атак безпілотників.

До червня 2023 року, як пояснюють російські адвокати, далеко не всі громадяни могли застрахувати своє житло від атак дронів, оскільки органи влади по-різному могли класифікувати подібні події. Зазвичай це вказувалося як "ризик падіння сторонніх об'єктів", як-от дерева або бурульки.

Проте зараз страхові компанії Росії розширили перелік послуг, додавши туди "Захист від дронів" як окремий ризик.

Попит на страхування від падіння дронів здебільшого зростає серед підприємств, розташованих у західній частині країни – у регіонах, які ставали об'єктами атак БПЛА, випливає з матеріалу.

  • ЗСУ пояснили, як дрони долітають до Москви: "Складна ціль, ми Shahed теж збиваємо не завжди".
  • 9 серпня 2023 року на території Загорського оптико-механічного заводу в Сергієвому Посаді в Підмосков'ї пролунав потужний вибух.
  • Вибухи на території Брянської області вже стали звичними для цього російського регіону. Вони лунали вчора – тоді місцевий губернатор заявив, що російська ППО збила два безпілотники.

Дивіться також: "Сумно, звичайно, але ми заслужили на це". Москвичі про атаки дронів – відео

Мілана Головань
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війнабезпілотникБПЛАдронстрахування
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