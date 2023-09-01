В Росії масово почали страхувати житло від атак дронів – росЗМІ

Російський пропагандистський ресурс "Известия" з посиланням на страхові компанії країни-агресорки пише, що росіяни масово почали страхувати своє житло від атак безпілотників.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

До червня 2023 року, як пояснюють російські адвокати, далеко не всі громадяни могли застрахувати своє житло від атак дронів, оскільки органи влади по-різному могли класифікувати подібні події. Зазвичай це вказувалося як "ризик падіння сторонніх об'єктів", як-от дерева або бурульки.

Проте зараз страхові компанії Росії розширили перелік послуг, додавши туди "Захист від дронів" як окремий ризик.

Попит на страхування від падіння дронів здебільшого зростає серед підприємств, розташованих у західній частині країни – у регіонах, які ставали об'єктами атак БПЛА, випливає з матеріалу.

ЗСУ пояснили, як дрони долітають до Москви: "Складна ціль, ми Shahed теж збиваємо не завжди".

9 серпня 2023 року на території Загорського оптико-механічного заводу в Сергієвому Посаді в Підмосков'ї пролунав потужний вибух.

Вибухи на території Брянської області вже стали звичними для цього російського регіону. Вони лунали вчора – тоді місцевий губернатор заявив, що російська ППО збила два безпілотники.

Дивіться також: "Сумно, звичайно, але ми заслужили на це". Москвичі про атаки дронів – відео

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.