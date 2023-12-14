В Румынии снова упал российский дрон-камикадзе, сбитый Силами ПВО Украины

В Румынии неподалеку от границы с Украиной снова упал дрон РФ. Минобороны страны сообщило, что он оставил воронку глубиной около полутора метров

Иллюстративное изображение - взрыв российского дрона на территории Румынии (Фото - МИД Украины)

В Румынии неподалеку от границы с Украиной снова упал дрон-камикадзе. Министерство обороны страны сообщило, что дрон оставил воронку глубиной около полутора метров, пишет Reuters.

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Министерство заявило, что в Румынии произошло "неконтролируемое падение дрона, который использовали для атаки по портовой инфраструктуре Украины" 13 или 14 декабря.

Система радиолокационного наблюдения зафиксировала вероятное нарушение воздушного пространства Румынии. После этого сотрудники спецслужб во время наземной проверки обнаружили воронку от падения дрона.

Как сообщается, дрон упал на безлюдной территории в четырех километрах от деревни Гринду (район Тулча. – Ред.) неподалеку от границы с Украиной.

В министерстве заявили, что "решительно осуждают атаки России на гражданскую инфраструктуру портов Украины на Дунае", и подчеркнули, что такие атаки "противоречат нормам международного гуманитарного права".

Предыдущий случай падения российского дрона-камикадзе на территории Румынии был зафиксирован 12 октября.

В ночь на 14 декабря российские захватчики терроризировали Украину ударными беспилотниками и зенитными управляемыми ракетами С-300. Воздушные силы отчитались об уничтожении почти всех БпЛА.

Ранее в Румынии неоднократно находили обломки дронов.

В руководстве НАТО считают, что падение "шахедов" в Румынии не стоит расценивать как "преднамеренную атаку" на члена Альянса.

15 сентября заместитель начальника штаба обороны Румынии заявил, что Румыния готова сбивать российские дроны.

22 сентября президент Румынии заявил, что падение российских дронов на территории страны является "реальной проблемой".

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