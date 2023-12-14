У Румунії знову впав російський дрон-камікадзе, збитий Силами ППО України

У Румунії неподалік кордону з Україною знову впав дрон РФ. Міноборони країни повідомило, що він залишив вирву завглибшки близько півтора метра

Ілюстративне зображення - вибух російського дрона на території Румунії (Фото - МЗС України)

У Румунії неподалік кордону з Україною знову впав дрон-камікадзе. Міністерство оборони країни повідомило, що дрон залишив вирву завглибшки близько півтора метра, пише Reuters.

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Міністерство заявило, що в Румунії сталося "неконтрольоване падіння дрона, який використовували для атаки по портовій інфраструктурі України" 13 чи 14 грудня.

Радіолокаційна система спостереження зафіксувала ймовірне порушення повітряного простору Румунії. Після цього співробітники спецслужб під час наземної перевірки виявили воронку від падіння дрона.

Як повідомляється, дрон впав на безлюдній території за чотири кілометри від села Грінду (район Тулча. – Ред.) неподалік кордону з Україною.

У міністерстві заявили, що "рішуче засуджують атаки Росії на цивільну інфраструктуру портів України на Дунаї", і наголосили, що такі атаки "суперечать нормам міжнародного гуманітарного права".

Попередній випадок падіння російського дрона-камікадзе на території Румунії було зафіксовано 12 жовтня.

У ніч проти 14 грудня російські загарбники тероризували Україну ударними безпілотниками та зенітними керованими ракетами С-300. Повітряні сили відзвітували про знищення майже всіх БпЛА.

Раніше в Румунії неодноразово знаходили уламки дронів.

У керівництві НАТО вважають, що падіння "шахедів" у Румунії не варто розцінювати як "навмисну атаку" на члена Альянсу.

15 вересня заступник начальника штабу оборони Румунії заявив, що Румунія готова збивати російські дрони.

22 вересня президент Румунії заявив, що падіння російських дронів на території країни є "реальною проблемою".

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