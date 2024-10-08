В сети распространяется фейк о том, что Зеленский приобрел автомобиль Гитлера – ЦПД
В сети распространяется фейк о том, что президент Владимир Зеленский якобы приобрел парадный автомобиль Гитлера за $15 млн. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны.
Сообщается, что первоисточником фейка стала статья на сайте Seattle Tribune, созданного всего пять дней назад. Автор статьи не указывается.
В материале есть фото автомобиля, якобы припаркованного возле Офиса президента, которое опубликовал известный украинский Telegram-канал. Однако на самом канале такой фотографии нет.
В статье говорится, что покупка автомобиля якобы произошла всего через несколько дней после возвращения Зеленского из успешной дипломатической поездки в США. Во время визита Зеленского в Вашингтон Соединенные Штаты объявили о новом пакете помощи Украине в размере $8 млрд.
Это уже не первый случай распространения фейков подобного характера, направленных непосредственно на дискредитацию президента Украины и его семьи. В Центре советуют доверять только проверенным источникам информации и не распространяйте неподтвержденные данные.
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