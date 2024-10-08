У мережі поширюється фейк про те, що Зеленський придбав автомобіль Гітлера – ЦПД

У фейковій статті вказується, що Зеленський нібито купив авто невдовзі після успішної поїздки до США

Автомобіль Гітлера в Нідерландах на виставці (Фото: SEM VAN DER WAL / EPA-EFE)

У мережі розповсюджується фейк про те, що президент Володимир Зеленський нібито придбав парадний автомобіль Гітлера за $15 млн. Про це повідомив Центр протидії дезінформації при Раді нацбезпеки і оборони.

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Повідомляється, що першоджерелом фейку стала стаття на сайті Seattle Tribune, який був створений лише п'ять днів тому. Автор статті не вказується.

У матеріалі є фото автівки, буцімто припаркованої біля Офісу президента, яке начебто опублікував відомий український Telegram-канал. Однак на самому каналі такої світлини немає.

Фото: Seattle Tribune

У статті йдеться про те, що купівля автомобіля нібито відбулася лише через кілька днів після повернення Зеленського з успішної дипломатичної поїздки до США. Під час візиту Зеленського до Вашингтона Сполучені Штати оголосили про новий пакет допомоги Україні в розмірі $8 млрд.

Це вже не перший випадок поширення фейків подібного характеру, які спрямовані безпосередньо на дискредитацію президента України та його родини. В Центрі радять довіряти лише перевіреним джерелам інформації та не поширювати непідтверджені дані.

Фото: Центр протидії дезінформації