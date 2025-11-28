В Слуге народа заявили о поддержке решения Зеленского после указа об увольнении Ермака

Давид Арахамия (Фото: Facebook-аккаунт политика)

В Слуге народа заявили, что поддерживают решение президента Владимира Зеленского после обнародования указа об увольнении главы Офиса президента Андрея Ермака, но не упомянули его имя. Об этом говорится в сообщение главы фракции СН в парламенте Давида Арахамии.

"Мы, как команда президента, поддерживаем решение Владимира Зеленского. Сегодня он борется за наше будущее, за достойное окончание войны. Нам нужно быть сильными внутри страны, чтобы иметь прочные позиции извне", – говорится в публикации.

Арахамия акцентировал, что Зеленский четко заявил, что "мы не имеем права отвлекаться на что-то, кроме защиты Украины". По его словам, это приоритет номер один для власти, общества и для каждого украинца.

Глава фракции убежден, что этим решением президент продемонстрировал, что интересы страны для него на первом месте. И он как лидер нации и государства не допустит ослабления Украины ни извне, ни изнутри, сказал Арахамия.

Утром 28 ноября НАБУ и САП провели обыски у Ермака: как в правительственном квартале, так и у него дома. Сам руководитель ОП заявил о "полном содействии" следствию.

В Евросоюзе отреагировали на обыски и отметили, что они демонстрируют, что антикоррупционные органы в Украине выполняют свою работу.

Некоторые нардепы из СН ранее заявляли о необходимости отставки Ермака на фоне расследования НАБУ и САП о коррупции в энергетической сфере.