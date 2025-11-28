У Слузі народу заявили про підтримку рішення Зеленського після указу про звільнення Єрмака

Давид Арахамія заявив про необхідність бути сильними всередині країни, щоб мати міцні позиції ззовні

Давид Арахамія (Фото: Facebook-акаунт політика)

У Слузі народу заявили, що підтримують рішення президента Володимира Зеленського після оприлюднення указу про звільнення глави Офісу президента Андрія Єрмака, але не згадали його ім’я. Про це йдеться у дописі очільника фракції СН у парламенті Давида Арахамії.

"Ми, як команда президента, підтримуємо рішення Володимира Зеленського. Сьогодні він бореться за наше майбутнє, за гідне закінчення війни. Нам потрібно бути сильними всередині країни, щоб мати міцні позиції ззовні", – йдеться в публікації.

Арахамія акцентував, що Зеленський чітко заявив, що "ми не маємо права відволікатися на щось, окрім захисту України". За його словами, це пріоритет номер один для влади, суспільства й для кожного українця.

Глава фракції переконаний, що цим рішенням президент продемонстрував, що інтереси країни для нього на першому місці. І він як лідер нації та держави не допустить послаблення України ані ззовні, ані зсередини, сказав Арахамія.

Вранці 28 листопада НАБУ і САП провели обшуки у Єрмака: як в урядовому кварталі, так і в нього вдома. Сам керівник ОП заявив про "повне сприяння" слідству.

У Євросоюзі відреагували на обшуки та зазначили, що вони демонструють, що антикорупційні органи в Україні виконують свою роботу.

Деякі нардепи зі СН раніше заявляли про необхідність відставки Єрмака на тлі розслідування НАБУ та САП про корупцію в енергетичній сфері.