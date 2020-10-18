В СМИ попала информация о формате, в котором будет проводиться опрос Зеленского

Согласно документу, у избирательного участка волонтер будет проводить опрос среди избирателей, выходящих с участка

Издание LB.ua опубликовало полученную от источников информацию о формате анонсированного президентом Владимиром Зеленским опроса в день местных выборов 25 октября.

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Согласно документу, у избирательного участка волонтер будет проводить опрос среди избирателей, выходящих с участка. Опрос исключает любую агитацию и будет проводиться исключительно среди желающих. Избиратель должен заполнить анкету и опустить ее в коробку.

13 октября, Зеленский объявил, что в день выборов избирателям будут заданы "пять важных вопросов". Позже в ОП сообщили, что опрос не будет иметь юридической силы, а делается для того, чтобы выяснить мнение граждан. В Слуге народа заявили, что это "пробник референдума".

14 октября задан первый вопрос: "Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах?".

15 октября задан второй: "Поддерживаешь ли ты создание на Донбассе свободной экономической зоны?".

16 октября Зеленский озвучил три остальных вопроса.

В партиях Европейская солидарность, Батьківщина и Голос раскритиковали инициативу президента.

В Слуге народа заявили, что у опроса Зеленского будут политические последствия.

Вадим Ребрина

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