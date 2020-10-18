UA

В СМИ попала информация о формате, в котором будет проводиться опрос Зеленского

18.10.2020, 22:30
В СМИ попала информация о формате, в котором будет проводиться опрос Зеленского - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Согласно документу, у избирательного участка волонтер будет проводить опрос среди избирателей, выходящих с участка

Издание LB.ua опубликовало полученную от источников информацию о формате анонсированного президентом Владимиром Зеленским опроса в день местных выборов 25 октября.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Согласно документу, у избирательного участка волонтер будет проводить опрос среди избирателей, выходящих с участка. Опрос исключает любую агитацию и будет проводиться исключительно среди желающих. Избиратель должен заполнить анкету и опустить ее в коробку.

  • 13 октября, Зеленский объявил, что в день выборов избирателям будут заданы "пять важных вопросов". Позже в ОП сообщили, что опрос не будет иметь юридической силы, а делается для того, чтобы выяснить мнение граждан. В Слуге народа заявили, что это "пробник референдума".
  • 14 октября задан первый вопрос: "Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах?". 
  • 15 октября задан второй: "Поддерживаешь ли ты создание на Донбассе свободной экономической зоны?". 
  • 16 октября Зеленский озвучил три остальных вопроса
  • В партиях Европейская солидарность, Батьківщина и Голос раскритиковали инициативу президента.
  • В Слуге народа заявили, что у опроса Зеленского будут политические последствия.
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Владимир Зеленский выборы опрос

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Школа умирания. Как выглядит паллиативная помощь в Украине

ИсторииШкола умирания. Как выглядит паллиативная помощь в Украине
 