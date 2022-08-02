В США говорят, что HIMARS не применялись при атаке в Еленовке – Politico
Ракетные установки американского производства HIMARS не применялись при ударе по следственному изолятору в Еленовке. Об этом сообщает Politico со ссылкой на американское официальное лицо, которое пожелало остаться неназванным.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
"Мы знаем, что Украина не атаковала здание с помощью HIMARS, потому что у здания нет признаков, которые были бы, если бы оно было поражено с помощью HIMARS", — сказал один из официальных лиц.
В то время как один из официальных лиц воздержался от заявления, что Украина не несет ответственности за удар, другой чиновник сказал, что есть доказательства, свидетельствующие о том, что атака была совершена не Киевом. Спутниковые фотографии объекта, опубликованные Maxar Technologies 30 июля, показывают повреждения только части следственного изолятора, в которой находились украинские заключенные, без сопутствующего ущерба окружающим зданиям.
- В лагере военнопленных в Еленовке произошел взрыв, в результате которого, по данным Офиса генпрокурора, погибли около 40 украинских бойцов, еще 130 ранены. Россияне обвинили Украину в обстреле колонии. Украина заявляет, что не била по Еленовке, а взрыв – дело рук самих оккупантов.
- По данным СБУ, россияне могли устроить теракт путем подрыва взрывчатки, заложенной в помещении колонии.
- В ГУР Минобороны сообщили, что массовое убийство украинских военнопленных устроили наемники ЧВК Вагнер по личной команде российского олигарха Евгения Пригожина.
- Временно исполняющий обязанности командира полка "Азов" майор Никита Надточий заявил, что "Азов" расценивает взрыв в Еленовке как акт публичной казни, и заверил, что российский диктатор Владимир Путин тоже будет казнен.
- Сегодня генпрокурор Андрей Костин заявил, что предварительные выводы ряда международных экспертов говорят о том, что массовое убийство украинских военнопленных в Еленовке было совершенно с использованием термобарического оружия.
Комментарии