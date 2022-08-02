В США говорят, что HIMARS не применялись при атаке в Еленовке – Politico

Ракетные установки американского производства HIMARS не применялись при ударе по следственному изолятору в Еленовке. Об этом сообщает Politico со ссылкой на американское официальное лицо, которое пожелало остаться неназванным.

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"Мы знаем, что Украина не атаковала здание с помощью HIMARS, потому что у здания нет признаков, которые были бы, если бы оно было поражено с помощью HIMARS", — сказал один из официальных лиц.

В то время как один из официальных лиц воздержался от заявления, что Украина не несет ответственности за удар, другой чиновник сказал, что есть доказательства, свидетельствующие о том, что атака была совершена не Киевом. Спутниковые фотографии объекта, опубликованные Maxar Technologies 30 июля, показывают повреждения только части следственного изолятора, в которой находились украинские заключенные, без сопутствующего ущерба окружающим зданиям.

В лагере военнопленных в Еленовке произошел взрыв, в результате которого, по данным Офиса генпрокурора, погибли около 40 украинских бойцов, еще 130 ранены. Россияне обвинили Украину в обстреле колонии. Украина заявляет, что не била по Еленовке, а взрыв – дело рук самих оккупантов.

По данным СБУ, россияне могли устроить теракт путем подрыва взрывчатки, заложенной в помещении колонии.

В ГУР Минобороны сообщили, что массовое убийство украинских военнопленных устроили наемники ЧВК Вагнер по личной команде российского олигарха Евгения Пригожина.

Временно исполняющий обязанности командира полка "Азов" майор Никита Надточий заявил, что "Азов" расценивает взрыв в Еленовке как акт публичной казни, и заверил, что российский диктатор Владимир Путин тоже будет казнен.

Сегодня генпрокурор Андрей Костин заявил, что предварительные выводы ряда международных экспертов говорят о том, что массовое убийство украинских военнопленных в Еленовке было совершенно с использованием термобарического оружия.

Вадим Ребрина

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