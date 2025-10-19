В США нашли подозрительную "охотничью точку" возле аэропорта, где прилетает Трамп

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Секретная служба США обнаружила подозрительную "охотничью точку" с прямой линией видимости места, где президент Дональд Трамп выходит из самолета Air Force One в международном аэропорту Палм-Бич. Об этом сообщили официальные лица Fox News Digital.

Отмечается, что охотничий стенд обнаружили вечером 16 октября. Сейчас Федеральное бюро расследований проводит изучение находки.

Директор ФБР Кэш Патель заявил, что пока невозможно связать найденный стенд с каким-либо лицом.

"На месте находки никого не нашли. С тех пор ФБР взяло на себя руководство расследованием, направив ресурсы для сбора всех доказательств с места происшествия и используя наши возможности аналитики мобильных телефонов", – заявил он.

Начальник отдела коммуникаций Секретной службы Энтони Гульельми подтвердил, что его люди сотрудничают с ФБР и местной полицией. Агенты обнаружили стенд во время очередной проверки перед прибытием Трампа в Палм-Бич.

"Хотя мы не можем предоставить подробности относительно конкретных предметов или их назначения, этот инцидент подчеркивает важность наших многоуровневых мер безопасности", – сказал он.

Источник в правоохранительных органах сообщил Fox News Digital, что стенд, вероятно, был установлен "месяцы назад".