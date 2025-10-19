В США знайшли підозрілу "мисливську точку" біля аеропорту, де прилітає Трамп

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Секретна служба США виявила підозрілу "мисливську точку" з прямою лінією видимості місця, де президент Дональд Трамп виходить з літака Air Force One у міжнародному аеропорту Палм-Біч. Про це повідомили офіційні особи Fox News Digital.

Зазначається, що мисливський стенд виявили ввечері 16 жовтня. Наразі Федеральне бюро розслідувань проводить вивчення знахідки.

Директор ФБР Кеш Патель заявив, що поки що неможливо пов'язати знайдений стенд з будь-якою особою.

"На місці знахідки нікого не знайшли. Відтоді ФБР взяло на себе керівництво розслідуванням, спрямувавши ресурси для збору всіх доказів з місця події та використовуючи наші можливості аналітики мобільних телефонів", – заявив він.

Начальник відділу комунікацій Секретної служби Ентоні Гульєльмі підтвердив, що його люди співпрацюють з ФБР та місцевою поліцією. Агенти виявили стенд під час чергової перевірки перед прибуттям Трампа у Палм-Біч.

"Хоча ми не можемо надати подробиці щодо конкретних предметів чи їхнього призначення, цей інцидент підкреслює важливість наших багаторівневих заходів безпеки", – сказав він.

Джерело в правоохоронних органах повідомило Fox News Digital, що стенд, ймовірно, був встановлений "місяці тому".