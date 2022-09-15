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В США обсуждают санкции против России, аналогичные признанию спонсором терроризма — Госдеп

Цей матеріал також доступний українською
15.09.2022, 09:24
В США обсуждают санкции против России, аналогичные признанию спонсором терроризма — Госдеп - Фото
Нед Прайс (Фото: скриншот с видео)

Государственный департамента США работает с Конгрессом над инструментами, которые будут аналогичные признанию России государством-спонсором терроризма. Об этом на брифинге сообщил спикер Госдепа Нед Прайс.

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По его словам, президент США Джо Байден недавно заявил, что Вашингтон не собирается признавать РФ спонсором терроризма. 

"Он очень четко озвучил наш подход. Опять же, эти полномочия разработаны Конгрессом. Мы должны сочетать факты с законом. Мы также должны учитывать последствия, как преднамеренные, так и непреднамеренные, и это привело нас к подходу, который мы выбрали здесь", — сказал Прайс.

Он подчеркнул, что Госдеп работает с Конгрессом над инструментами, которые по-прежнему будут иметь аналогичные признанию спонсором терроризма последствия для российской экономики и правительства, но не будут иметь "непредвиденных последствий".

СПРАВКА. Государства-спонсоры терроризма – список государств, которые, согласно официальной позиции Государственного департамента США, оказывают поддержку актам международного терроризма. Включение в список влечет за собой жесткие экономические и политические санкции со стороны США, в частности, запрет на поставку оружия, контроль экспорта товаров двойного назначения, запреты на экономическую помощь, а также наложение разных финансовых и других ограничений. Составление списка началось 29 декабря 1979 года. В разные периоды в него были включены Ливия, Ирак, Южный Йемен и Сирия. Затем добавились Куба, Иран и КНДР.

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Дмитро Гриниченко
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Россия США госдеп терроризм
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