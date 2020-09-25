В США предложили ввести санкции против России в связи с отравлением Навального
Авторы законопроекта планируют разобраться, причастен ли Кремль к отравлению оппозиционера и узнать больше о личных богатствах Путина
Вчера, 24 сентября, в Сенате США представили на рассмотрение законопроект о применении санкций к российским чиновникам, "причастным к грубым нарушениям международного права, включая недавнее отравление лидера оппозиции и антикоррупционного активиста Алексея Навального". Об этом сообщается на сайте одного из авторов проекта сенатора Криса Кунса.
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"Законопроект предписывает администрации определить, нарушил ли Кремль законы США, запрещающие использование химического и биологического оружия", — говорится в сообщении.
Проект предусматривает введение таких санкций:
- Блокировка активов.
- Отказ в получении визы США, а также аннуляция уже существующих виз.
Кроме того, инициаторы законопроекта предложили оценить "личное состояние" президента РФ Владимира Путина и членов его семьи — источники и объемы личных средств, активы, инвестиции и "другие деловые интересы".
Примечательно, что вторым названием законопроекта стало "Закон о привлечении России к ответственности за злонамеренные действия 2020 года", говорится в документе.
- Утром 20 августа оппозиционеру стало плохо в самолете, борт экстренно сел в Омске и политика госпитализировали. Медики в Омске отрицали, что это было отравление.
- 22 августа Алексея Навального перевезли на лечение в Германию, позже врачи в берлинской клиники заявили, что его отравили ядом из группы "Новичок".
- 23 сентября Навального выписали из больницы, где он находился 32 дня.
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