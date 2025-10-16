В США продолжается шатдаун. Сенат в девятый раз провалил голосование
15 октября Сенат США в девятый раз заблокировал принятый Палатой представителей законопроект о временном финансировании федерального правительства, необходимый для завершения правительственного шатдауна. Об этом сообщают The Hill и Reuters.
Сенат не смог принять предложение по финансированию правительства до конца ноября, поскольку за него проголосовал 51 сенатор, против – 44, тогда как для одобрения нужно было не менее 60 голосов.
Документ, ранее поддержанный Палатой представителей, предусматривал так называемое "чистое" финансирование – без каких-либо политических требований или дополнительных пунктов.
Демократы настаивают, что в соглашение о финансировании необходимо включить вопрос продления действия повышенных медицинских субсидий, срок которых истекает. В то же время республиканцы заявляют, что готовы обсуждать эту тему только после возобновления работы правительства.
- 1 октября правительство США приостановило работу впервые за семь лет и в третий раз за время президента Трампа. Республиканцы и демократы не сумели договориться по бюджетным расходам.
- 3 октября издание The Telegraph писало, что шатдаун в США якобы приостановил поставки оружия. В МИД это опровергли.
- 6 октября Верхняя палата Конгресса США провалила голосование за резолюции, которые могли бы прекратить шатдаун правительства.
