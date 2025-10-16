У США продовжується шатдаун. Сенат удев’яте провалив голосування

Сенат США (Фото: Depositphotos)

15 жовтня Сенат США вдев'яте заблокував ухвалений Палатою представників законопроєкт про тимчасове фінансування федерального уряду, необхідний для завершення урядового шатдауну. Про це повідомляють The Hill і Reuters.

Сенат не зміг ухвалити пропозицію про фінансування уряду до кінця листопада, оскільки за неї проголосували 51 сенатор, проти – 44, тоді як для схвалення потрібно було щонайменше 60 голосів.

Документ, раніше підтриманий Палатою представників, передбачав так зване "чисте" фінансування – без будь-яких політичних вимог чи додаткових пунктів.

Демократи наполягають, що до угоди про фінансування необхідно внести питання продовження дії підвищених медичних субсидій, термін яких спливає. Водночас республіканці заявляють, що готові обговорювати цю тему лише після відновлення роботи уряду.

1 жовтня уряд США призупинив роботу вперше за сім років і втретє за часів президента Трампа. Республіканці й демократи не зуміли домовитися про бюджетні витрати.

3 жовтня видання The Telegraph писало, що шатдаун у США нібито призупинив постачання зброї. У МЗС це спростували.

6 жовтня Верхня палата Конгресу США провалила голосування за резолюції, що могли б припинити шатдаун уряду.