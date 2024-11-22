В субботу ограничения света будут действовать 14 часов – Укрэнерго
В субботу, 23 ноября, в течение 14 часов будет действовать одна очередь отключений, сообщила национальная энергетическая компания Укрэнерго.
Сейчас анонсирована одна очередь отключений с 8:00 до 22:00.
В то же время в Укрэнерго признали, что время и объемы ограничений могут измениться в течение суток.
Также в компании призвали потребителей не включать несколько мощных приборов одновременно, когда свет появляется по графику.
Укрэнерго отметило, что продолжаются аварийно-восстановительные работы после массированной российской атаки 17 ноября.
Очередь – группа бытовых и промышленных потребителей, использующих определенное количество мегаватт. Всего шесть таких очередей.
Укрэнерго объясняло: условно, одна очередь – это четыре часа отключений в сутки, две – восемь часов, три – 12 часов и четыре – 12+ часов. Однако, если, например, три очереди применяются на несколько часов, то в это время свет выключают у большего количества абонентов.
Данные о продолжительности отключений по конкретным адресам можно узнать на ресурсах местных облэнерго – они и определяют продолжительность очереди и ее переключение.
- Отключение света в Украине вернулось после массированной российской атаки 17 ноября. Воздушные силы сообщили, что во время массированной российской атаки защитники сбили 102 ракеты и 42 дрона. В ряде украинских регионов ввели экстренные отключения света из-за атаки РФ.
- В результате российского удара по Днепропетровской области смертельные ранения получили двое железнодорожников. В Одесской области погибли два энергетика, есть пострадавший и повреждения.
- Из-за атаки 17 ноября более 1 млн абонентов были отключены от электроэнергии.