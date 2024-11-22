В субботу ограничения света будут действовать 14 часов – Укрэнерго

В то же время в компании признали, что время и объемы ограничений могут измениться в течение суток

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В субботу, 23 ноября, в течение 14 часов будет действовать одна очередь отключений, сообщила национальная энергетическая компания Укрэнерго.

Сейчас анонсирована одна очередь отключений с 8:00 до 22:00.

В то же время в Укрэнерго признали, что время и объемы ограничений могут измениться в течение суток.

Также в компании призвали потребителей не включать несколько мощных приборов одновременно, когда свет появляется по графику.

Укрэнерго отметило, что продолжаются аварийно-восстановительные работы после массированной российской атаки 17 ноября.

СПРАВКА Очередь – группа бытовых и промышленных потребителей, использующих определенное количество мегаватт. Всего шесть таких очередей. Укрэнерго объясняло: условно, одна очередь – это четыре часа отключений в сутки, две – восемь часов, три – 12 часов и четыре – 12+ часов. Однако, если, например, три очереди применяются на несколько часов, то в это время свет выключают у большего количества абонентов. Данные о продолжительности отключений по конкретным адресам можно узнать на ресурсах местных облэнерго – они и определяют продолжительность очереди и ее переключение.