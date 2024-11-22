У суботу обмеження світла діятимуть 14 годин – Укренерго
У суботу, 23 листопада, впродовж 14 годин діятиме одна черга відключень, повідомила національна енергетична компанія Укренерго.
Наразі анонсовано одну чергу відключень з 8:00 до 22:00.
Водночас в Укренерго визнали, що час та обсяги обмежень можуть змінитися впродовж доби.
Також у компанії закликали споживачів не вмикати декілька потужних приладів одночасно, коли світло з’являється за графіком.
Укренерго зазначило, що тривають аварійно-відновлювальні роботи після масованої російської атаки 17 листопада.
Черга – група побутових і промислових споживачів, які використовують певну кількість мегават. Усього є шість таких черг.
Укренерго пояснювало: умовно, одна черга – це чотири години відключень на добу, дві – вісім годин, три – 12 годин і чотири – 12+ годин. Проте якщо, наприклад, три черги застосовуються на декілька годин, то у цей час світло вимикають у більшої кількості абонентів.
Дані про тривалість відключень за конкретними адресами можна дізнатися на ресурсах місцевих обленерго – вони ж і визначають тривалість черги та її перемикання.
- Відключення світла в Україні повернулися після масованої російської атаки 17 листопада. Повітряні сили повідомили, що під час масованої російської атаки захисники збили 102 ракети та 42 дрони. У низці українських регіонів запровадили екстрені відключення світла через атаку РФ.
- Унаслідок російського удару по Дніпропетровській області смертельні поранення отримали двоє залізничників. В Одеській області загинули двоє енергетиків, є постраждалий і пошкодження.
- Через атаку 17 листопада понад 1 млн абонентів були відключені від електроенергії.