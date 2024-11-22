У суботу обмеження світла діятимуть 14 годин – Укренерго

У суботу, 23 листопада, впродовж 14 годин діятиме одна черга відключень, повідомила національна енергетична компанія Укренерго.

Наразі анонсовано одну чергу відключень з 8:00 до 22:00.

Водночас в Укренерго визнали, що час та обсяги обмежень можуть змінитися впродовж доби.

Також у компанії закликали споживачів не вмикати декілька потужних приладів одночасно, коли світло з’являється за графіком.

Укренерго зазначило, що тривають аварійно-відновлювальні роботи після масованої російської атаки 17 листопада.

ДОВІДКА

Черга – група побутових і промислових споживачів, які використовують певну кількість мегават. Усього є шість таких черг.

Укренерго пояснювало: умовно, одна черга – це чотири години відключень на добу, дві – вісім годин, три – 12 годин і чотири – 12+ годин. Проте якщо, наприклад, три черги застосовуються на декілька годин, то у цей час світло вимикають у більшої кількості абонентів.

Дані про тривалість відключень за конкретними адресами можна дізнатися на ресурсах місцевих обленерго – вони ж і визначають тривалість черги та її перемикання.