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В Сумской области отменили эвакуацию жителей приграничных территорий

Цей матеріал також доступний українською
10.07.2023, 22:07
В Сумской области отменили эвакуацию жителей приграничных территорий - Фото
Владимир Артюх (Фото: Сумская ОВА)

В Сумской областной военной администрации заявили, что экстренной и принудительной эвакуации жителей пятикилометровой пограничной зоны не будет. Еще утром решение о вывозе людей из пограничных территорий было принято.

"Я хочу подчеркнуть, что экстренной и принудительной эвакуации не будет. Эвакуация начнется в плановом порядке, после того, как граждане примут решение", – заявил начальник Сумской ОВА Владимир Артюх.

По его словам, эвакуация будет производиться только тогда, когда комиссия и он лично убедятся в готовности новых мест переселения жителей приграничных районов и готовности всех служб к безопасной эвакуации.

Артюх подчеркнул, что каждый житель приграничного будет иметь право выбирать – выехать в безопасное место или остаться проживать в населенных пунктах, которые ежедневно обстреливаются врагом.

Он отметил, что количество обстрелов пограничных общин существенно увеличилось за последние два месяца.

"По сравнению с предыдущими месяцами количество обстрелов выросло вдвое. Кроме этого, к сожалению, на эту территорию заходят ДРГ, убивающие мирных жителей. В результате – за 2 месяца 41 мирный житель погиб, 71 человек ранен", – заявил Артюх.

  • 14 июня сообщалось, что россияне не прекращают попытки забрасывать ДРГ на территорию Харьковской области, а также прицельно обстреливают аммиакопровод.
  • 3 июля российские оккупанты выпустили дроны-камикадзе Shahed-136 по центру Сум, в результате чего повреждено админздание и два многоквартирных дома.

Читайте также: Российская ДРГ пыталась проникнуть в Сумскую область и убила двух гражданских

Милана Головань
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