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У Сумській області скасували евакуацію мешканців прикордонних територій

Этот материал также доступен на русском
10.07.2023, 22:07
У Сумській області скасували евакуацію мешканців прикордонних територій - Фото
Володимир Артюх (Фото: Сумська ОВА)

У Сумській обласній військовій адміністрації заявили, що екстреної та примусової евакуації жителів п’ятикілометрової прикордонної зони не буде. Ще вранці рішення про вивезення людей з прикордоння було ухвалено.

"Я хочу наголосити, що екстреної та примусової евакуації не буде. Евакуація розпочнеться в плановому порядку, після того, як громадяни ухвалять рішення", – заявив начальник Сумської ОВА Володимир Артюх.

За його словами, евакуація проводитиметься тільки тоді, коли комісія та він особисто переконаються у готовності нових місць переселення жителів прикордоння та готовності всіх служб до безпечної евакуації.

Артюх наголосив, що кожен мешканець прикордоння матиме право обирати – виїхати в безпечне місце чи залишитись проживати в населених пунктах, які щодня обстрілюються ворогом.

Він зазначив, що кількість обстрілів прикордонних громад суттєво збільшилась за останні два місяці. 

"Порівняно з попередніми місяцями кількість обстрілів зросла вдвічі. Крім цього, на жаль, на цю територію заходять ДРГ, які вбивають мирних жителів. В результаті – за 2 місяці 41 мирний житель загинув, 71 особа поранена", – заявив Артюх.

  • 14 червня повідомлялося, що росіяни не припиняють спроби закидати ДРГ на територію Харківської області, а також прицільно обстрілюють аміакопровід.
  • 3 липня російські окупанти випустили дрони-камікадзе Shahed-136 по центру Сум, внаслідок чого пошкоджено адмінбудівлю та два багатоквартирні будинки.

Читайте також: Російська ДРГ намагалася проникнути до Сумської області та вбила двох цивільних

Мілана Головань
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війнаобстрілиСумська областьевакуаціяВолодимир Артюх
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