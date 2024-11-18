В центре Тбилиси вырос палаточный городок, люди построили баррикады – видео

Многие пришли сменить тех, кто провел ночь у костра или в палатках, чтобы не прерывать протест

Фото: ЕРА/DAVID MDZINARISHVILI

Протестующие в Тбилиси возводят баррикады вокруг палаточного городка. Об этом с места происшествия сообщает Эхо Кавказа, в сети появились соответствующие видео.

В столице Грузии возле Государственного университета десятки протестующих провели ночь в палатках и у костров. Люди остались под открытым небом, окружив себя флагами Грузии, Украины и Евросоюза.

Оппозиция заявляет, что акция приобретет новые, неожиданные для власти форматы.

За ночь на проспекте Чавчавадзе появился палаточный городок, передают корреспонденты. Автомобили и маршрутки, а также баррикады из строительных мешков и мусорных контейнеров заблокировали дороги, ведущие к месту протеста.

В центре городка расположены две палатки: одна для хранения пледов и ковриков, другая — как импровизированное кафе, где можно получить чай, кофе, фрукты и еду. Вдоль периметра стоят канистры с дровами для обогрева.

Многие пришли сменить тех, кто провел ночь у костра или в палатках, чтобы не прерывать протест, говорится в репортаже.