Протести у Грузії. У центрі Тбілісі з'явилося наметове містечко, люди звели барикади – відео
Протестувальники у Тбілісі зводять барикади навколо наметового містечка. Про це з місця події повідомляє Ехо Кавказу, у мережі з'явилися відповідні відео.
У столиці Грузії біля Державного університету десятки протестувальників провели ніч у наметах та біля вогнищ. Люди залишилися просто неба, оточивши себе прапорами Грузії, України та Євросоюзу.
Опозиція заявляє, що акція набуде нових, несподіваних для влади форматів.
За ніч на проспекті Чавчавадзе з'явилося наметове містечко, передають кореспонденти. Автомобілі та маршрутки, а також барикади з будівельних мішків і сміттєвих контейнерів заблокували дороги, що ведуть до місця протесту.
У центрі містечка розташовані два намети: один для зберігання пледів і килимків, інший — як імпровізоване кафе, де можна отримати чай, каву, фрукти та їжу. Вздовж периметра стоять каністри з дровами для обігріву.
Багато хто прийшов змінити тих, хто провів ніч біля багаття або в наметах, щоб не переривати протест, йдеться у репортажі.
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