В Южной Корее вслед за экс-президентом осудили бывшего премьера: получил 23 года тюрьмы

Бывшего премьера Южной Кореи Хан Док Су приговорили к 23 годам по делу введения военного положения в стране экс-президентом

Фото: YONHAP SOUTH KOREA OUT EPA

Центральный районный суд Сеула приговорил бывшего премьер-министра Южной Кореи Хан Док Су к 23 годам лишения свободы по делу о введении военного положения экс-президентом страны Юн Сок Ёлем. Последнего в прошлую пятницу приговорили к пяти годам заключения. Об этом сообщает Yonhap.

По мнению обвинения, Хан способствовал мерам, которые были приняты до и после кратковременного введения военного положения бывшим президентом Юном 3 декабря 2024 года.

Экс-главу правительства обвиняли в подстрекательстве к мятежу и предоставлении ложных показаний. Группа специального прокурора требовала для него 15 лет заключения, но суд присудил ему 23 года.

Суд признал Хана виновным в соучастии в перевороте из-за его инициативы созвать Кабмин для легализации военного положения. Следствие установило, что вместо сопротивления действиям Юна, чиновник поддерживал давление на оппозиционные СМИ, призывая тогдашнего министра внутренних дел Ли Сан Мина отключить им свет и воду по приказу президента.

"Подсудимый имел обязанность как премьер-министр, наделенный косвенной демократической легитимностью и ответственностью за нее, соблюдать Конституцию и законы и прилагать все усилия для реализации и защиты Конституции", – сказал судья во время заседания, которое транслировалось в прямом эфире.

Экс-премьер отрицал эти обвинения. Он заявил, что якобы ничего предварительно не знал о планах военного положения, кроме самого объявления, никогда не соглашался с ним и не способствовал ему.

Хан Док Су стал первым членом кабинета министров Юна, которому суд вынес приговор по уголовным обвинениям, непосредственно связанным с военным положением.

После оглашения приговора его немедленно взяли под стражу.