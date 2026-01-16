Экс-президента Южной Кореи приговорили к пяти годам заключения
В пятницу, 16 января, Центральный районный суд Сеула вынес первый приговор по делу бывшего президента Южной Кореи Юн Сок Ёля. Об этом сообщают агентства Yonhap и Associated Press.
Экс-президента Южной Кореи приговорили к пяти годам заключения по части обвинений, связанных с кратковременным введением военного положения в начале декабря 2024 года.
Прокуратура требовала для бывшего президента 10 лет заключения. Юн Сок Ёль вину не признал.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
В общем бывший президент Южной Кореи предстает перед судом по восьми делам. Они связаны с попыткой введения военного положения, обвинениями его жены в коррупции и смертью морского пехотинца в 2023 году.
Это был третий случай, когда судебный процесс над бывшим президентом транслировался в прямом эфире.
- 3 декабря 2024 года тогдашний президент Южной Кореи объявил военное положение из-за якобы угрозы государственного переворота. Через несколько часов парламент страны единогласно поддержал резолюцию о его отмене.
- 31 декабря суд выдал ордер на арест Юна. А 15 января 2025 года ему удалось арестовать.
- 26 января прокуратура выдвинула обвинения Юну в попытке государственного переворота. 13 апреля сообщалось, что ему может грозит пожизненное.
- 10 ноября бывшего президента Южной Кореи обвинили в пособничестве Северной Корее.
- 13 января 2026 года специальная группа прокуроров запросила для Юна смертную казнь за попытку ввести военное положение.
Комментарии (0)