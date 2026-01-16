Бывшего президента Южной Кореи Юн Сок Ёля приговорили к пяти годам заключения за препятствование аресту

Юн Сок Йоль (Фото: JEON HEON-KYUN/EPA)

В пятницу, 16 января, Центральный районный суд Сеула вынес первый приговор по делу бывшего президента Южной Кореи Юн Сок Ёля. Об этом сообщают агентства Yonhap и Associated Press.

Экс-президента Южной Кореи приговорили к пяти годам заключения по части обвинений, связанных с кратковременным введением военного положения в начале декабря 2024 года.

Прокуратура требовала для бывшего президента 10 лет заключения. Юн Сок Ёль вину не признал.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

В общем бывший президент Южной Кореи предстает перед судом по восьми делам. Они связаны с попыткой введения военного положения, обвинениями его жены в коррупции и смертью морского пехотинца в 2023 году.

Это был третий случай, когда судебный процесс над бывшим президентом транслировался в прямом эфире.