Экс-президент Южной Кореи Юн предстанет перед судом. Ему может грозить пожизненное

Бывший президент Южной Кореи Юн Сок Йоль предстанет перед судом всего через 10 дней после отстранения его от должности. Об этом пишет агентство Yonhap.

Отмечается, что суд пройдет в понедельник, 14 апреля.

Юн обвиняется в попытке ввести военное положение в декабре 2024 года. Теперь он предстанет перед судом как обвиняемый в зале 417 Центрального районного суда Сеула – именно там ранее судили нескольких бывших президентов.

Как отмечают журналисты, чтобы избежать столкновений или митингов, Юну разрешат воспользоваться подземным въездом в суд, а вокруг здания усилят дополнительные меры безопасности.

Заседание начнется с подтверждения личных данных Юна, после чего прокуроры объявят обвинения, которые, как предполагается, защита политика будет полностью отрицать. Бывший президент также сможет обратиться к судье с просьбой дать ему слово для озвучивания своей позиции.

В случае признания виновным в попытке введения военного положения Юну может грозить пожизненное заключение или даже смертная казнь.