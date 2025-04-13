Експрезидент Південної Кореї Юн постане перед судом. Йому може загрожувати довічне

Колишній президент Південної Кореї Юн Сок Йоль постане перед судом усього через 10 днів після усунення його з посади. Про це пише агентство Yonhap.

Зазначається, що суд відбудеться у понеділок, 14 квітня.

Юна звинувачують у спробі запровадити воєнний стан у грудні 2024 року. Тепер він постане перед судом як обвинувачений у залі 417 Центрального районного суду Сеула — саме там раніше судили кількох колишніх президентів.

Як зазначають журналісти, щоб уникнути сутичок чи мітингів, Юну дозволять скористатися підземним в’їздом до суду, а навколо будівлі посилять додаткові заходи безпеки.

Засідання розпочнеться з підтвердження особистих даних Юна, після чого прокурори оголосять обвинувачення, які, як передбачається, захист політика повністю заперечуватиме. Колишній президент також матиме змогу звернутися до судді з проханням дати йому слово для озвучення своєї позиції.

У разі визнання винним у спробі запровадження воєнного стану, Юну може загрожувати довічне ув’язнення або навіть смертна кара.