Експрезидент Південної Кореї Юн постане перед судом. Йому може загрожувати довічне
Колишній президент Південної Кореї Юн Сок Йоль постане перед судом усього через 10 днів після усунення його з посади. Про це пише агентство Yonhap.
Зазначається, що суд відбудеться у понеділок, 14 квітня.
Юна звинувачують у спробі запровадити воєнний стан у грудні 2024 року. Тепер він постане перед судом як обвинувачений у залі 417 Центрального районного суду Сеула — саме там раніше судили кількох колишніх президентів.
Як зазначають журналісти, щоб уникнути сутичок чи мітингів, Юну дозволять скористатися підземним в’їздом до суду, а навколо будівлі посилять додаткові заходи безпеки.
Засідання розпочнеться з підтвердження особистих даних Юна, після чого прокурори оголосять обвинувачення, які, як передбачається, захист політика повністю заперечуватиме. Колишній президент також матиме змогу звернутися до судді з проханням дати йому слово для озвучення своєї позиції.
У разі визнання винним у спробі запровадження воєнного стану, Юну може загрожувати довічне ув’язнення або навіть смертна кара.
- 3 грудня 2024 року президент Південної Кореї оголосив воєнний стан через нібито загрозу державного перевороту, але за кілька годин парламент одноголосно підтримав резолюцію щодо скасування воєнного стану.
- 4 грудня до парламенту внесли клопотання про імпічмент президенту, але оголосити його вдалося лише 14 грудня з другої спроби.
- 31 грудня суд видав ордер на арешт Юна. А 15 січня 2025 року його вдалося заарештувати.
- 26 січня прокуратура звинуватила Юна у спробі державного перевороту. Однак 7 березня суд Південної Кореї скасував ордер на арешт президента країни Юн Сок Йоля, а 8 березня його звільнили з-під варти.