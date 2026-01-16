Експрезидента Південної Кореї засудили до п’яти років ув’язнення
У п’ятницю, 16 січня, Центральний районний суд Сеула виніс перший вирок у справі колишнього президента Південної Кореї Юн Сок Йоля. Про це повідомляють агентства Yonhap та Associated Press.
Експрезидента Південної Кореї засудили до п’яти років ув’язнення за частиною звинувачень, пов’язаних із короткочасним запровадженням воєнного стану на початку грудня 2024 року.
Прокуратура вимагала для колишнього президента 10 років ув’язнення. Юн Сок Йоль провину не визнав.
Вирок законної сили не набрав і може бути оскаржено.
Загалом колишній президент Південної Кореї постає перед судом у восьми справах. Вони пов'язані зі спробою введення воєнного стану, звинуваченнями його дружини у корупції та смертю морського піхотинця у 2023 році.
Це був третій випадок, коли судовий процес над колишнім президентом транслювався в прямому ефірі.
- 3 грудня 2024 року тодішній президент Південної Кореї оголосив воєнний стан через нібито загрозу державного перевороту. Через кілька годин парламент країни одноголосно підтримав резолюцію щодо його скасування.
- 31 грудня суд видав ордер на арешт Юна. А 15 січня 2025 року його вдалося заарештувати.
- 26 січня прокуратура висунула звинувачення Юну у спробі державного перевороту. 13 квітня повідомлялося, що йому може загрожувати довічне.
- 10 листопада колишнього президента Південної Кореї звинуватили в пособництві Північній Кореї.
- 13 січня 2026 року спеціальна група прокурорів запросила для Юна смертної кари за спробу ввести воєнний стан.
