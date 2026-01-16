Колишнього президента Південної Кореї Юн Сок Йоля засудили до п'яти років ув'язнення за перешкоджання арешту

Юн Сок Йоль (Фото: JEON HEON-KYUN/EPA)

У п’ятницю, 16 січня, Центральний районний суд Сеула виніс перший вирок у справі колишнього президента Південної Кореї Юн Сок Йоля. Про це повідомляють агентства Yonhap та Associated Press.

Експрезидента Південної Кореї засудили до п’яти років ув’язнення за частиною звинувачень, пов’язаних із короткочасним запровадженням воєнного стану на початку грудня 2024 року.

Прокуратура вимагала для колишнього президента 10 років ув’язнення. Юн Сок Йоль провину не визнав.

Вирок законної сили не набрав і може бути оскаржено.

Загалом колишній президент Південної Кореї постає перед судом у восьми справах. Вони пов'язані зі спробою введення воєнного стану, звинуваченнями його дружини у корупції та смертю морського піхотинця у 2023 році.

Це був третій випадок, коли судовий процес над колишнім президентом транслювався в прямому ефірі.