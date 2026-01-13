Для експрезидента Південної Кореї вимагають смертну кару
Для колишнього президента Південної Кореї Юн Сок Йоля спеціальна група прокурорів 13 січня зажадала смертної кари за спробу ввести воєнний стан. Про це повідомляє Yonhap News Agency.
Команда спеціального прокурора Чо Ин-сока запросила такий вирок під час заключного слухання справи Юна в Центральному районному суді Сеула.
Експрезидента країни назвали призвідником повстання у грудні 2024 року і заявили, що він нібито прагнув залишитися на посаді, захопивши контроль над судовою та законодавчою владою.
У заключних дебатах у Центральному окружному суді Сеула прокурор заявив, що слідчі нібито підтвердили існування схеми, імовірно розробленої Юном і його колишнім міністром оборони Кім Йон Хьоном, яка діяла з жовтня 2023 року і була спрямована на те, щоб утримати Юна при владі.
- 3 грудня 2024 року тодішній президент Південної Кореї оголосив воєнний стан через нібито загрозу державного перевороту. Через кілька годин парламент країни одноголосно підтримав резолюцію щодо його скасування.
- 31 грудня суд видав ордер на арешт Юна. А 15 січня 2025 року його вдалося заарештувати.
- 26 січня прокуратура висунула звинувачення Юну у спробі державного перевороту. 13 квітня повідомлялося, що йому може загрожувати довічне.
- 10 листопада експрезидента Південної Кореї звинуватили в пособництві Північній Кореї.
