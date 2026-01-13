Для експрезидента Південної Кореї вимагають смертну кару

Прокурори заявили про наявність доказів існування якоїсь схеми, яка мала залишити президента при владі

Юн Сок Ель (Фото: EPA / SONG KYUNG-SEOK)

Для колишнього президента Південної Кореї Юн Сок Йоля спеціальна група прокурорів 13 січня зажадала смертної кари за спробу ввести воєнний стан. Про це повідомляє Yonhap News Agency.

Команда спеціального прокурора Чо Ин-сока запросила такий вирок під час заключного слухання справи Юна в Центральному районному суді Сеула.

Експрезидента країни назвали призвідником повстання у грудні 2024 року і заявили, що він нібито прагнув залишитися на посаді, захопивши контроль над судовою та законодавчою владою.

У заключних дебатах у Центральному окружному суді Сеула прокурор заявив, що слідчі нібито підтвердили існування схеми, імовірно розробленої Юном і його колишнім міністром оборони Кім Йон Хьоном, яка діяла з жовтня 2023 року і була спрямована на те, щоб утримати Юна при владі.

Довідка. Смертна кара передбачена кримінальним кодексом Південної Кореї і може призначатися за особливо тяжкі злочини: вбивство, тероризм, державну зраду, спробу заколоту. Остання страта була проведена в Кореї у грудні 1997 року – стратили 23 людини.