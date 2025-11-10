Експрезидента Південної Кореї звинувачують у пособництві Північній Кореї
Колишньому президенту Південної Кореї Юн Сок Йолю висунули додаткові звинувачення "в пособництві ворожій державі" і зловживанні владою. Йдеться про дрони, запущені в Північну Корею, передає Yonhap.
За версією слідства, колишній президент у жовтні 2024 року наказав провести операцію в Пхеньяні з використанням дронів. Метою нібито була військова провокація Північної Кореї, щоб був привід оголосити воєнний стан у Південній Кореї.
КНДР тоді заявила, що дрон нібито розкидав антикорейські листівки над країною. У прокуратурі вважають, що під час операції було допущено витік військової таємниці, включно з оперативними і військовими можливостями Сеула, оскільки дрон зазнав аварії недалеко від Пхеньяна.
Звинувачення також висунуто проти колишнього глави південнокорейського Міноборони Кіма Йон-Гьона та ексглави Командування військової контррозвідки Йо Ін-Гьонга. А главу Командування безпілотних операцій Кіма Йон Де звинувачують у перешкоджанні виконанню службових обов'язків і підбурюванні до складання неправдивих документів.
- 3 грудня 2024 року тодішній президент Південної Кореї оголосив воєнний стан через нібито загрозу державного перевороту. Через кілька годин парламент країни одноголосно підтримав резолюцію щодо його скасування.
- 31 грудня суд видав ордер на арешт Юна. А 15 січня 2025 року його вдалося заарештувати.
- 26 січня прокуратура висунула звинувачення Юну у спробі державного перевороту. 13 квітня повідомлялося, що йому може загрожувати довічне.
- 1 серпня Юн Сок Йоль лежав на підлозі камери і відмовлявся від допиту.
