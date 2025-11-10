Экс-президента Южной Кореи обвиняют в пособничестве Северной Корее

По версии следствия, Юн Сок Ель приказал запустить дроны в КНДР, чтобы спровоцировать эскалацию и ввести военное положение

Юн Сок Йоль (Фото: EPA/SONG KYUNG)

Бывшему президенту Южной Кореи Юн Сок Елю выдвинули дополнительные обвинения "в пособничестве вражескому государству" и злоупотреблении властью. Речь идет о дронах, запущенных в Северную Корею, передает Yonhap.

По версии следствия, бывший президент в октябре 2024 года приказал провести операцию в Пхеньяне с использованием дронов. Целью якобы была военная провокация Северной Кореи, чтобы был повод объявить военное положение в Южной Корее.

КНДР тогда заявила, что дрон якобы разбрасывал антикорейские листовки над страной. В прокуратуре считают, что в ходе операции была допущена утечка военной тайны, включая оперативные и военные возможности Сеула, так как дрон потерпел крушение недалеко от Пхеньяна.

Обвинения также выдвинуты против бывшего главы южнокорейского Минобороны Кима Ен-Хена и экс-главы Командования военной контрразведки Е Ин-Хенга. А главу Командования беспилотных операций Кима Ен Дэ обвиняют в препятствовании исполнению служебных обязанностей и подстрекательстве к составлению ложных документов.