Экс-президента Южной Кореи обвиняют в пособничестве Северной Корее
Бывшему президенту Южной Кореи Юн Сок Елю выдвинули дополнительные обвинения "в пособничестве вражескому государству" и злоупотреблении властью. Речь идет о дронах, запущенных в Северную Корею, передает Yonhap.
По версии следствия, бывший президент в октябре 2024 года приказал провести операцию в Пхеньяне с использованием дронов. Целью якобы была военная провокация Северной Кореи, чтобы был повод объявить военное положение в Южной Корее.
КНДР тогда заявила, что дрон якобы разбрасывал антикорейские листовки над страной. В прокуратуре считают, что в ходе операции была допущена утечка военной тайны, включая оперативные и военные возможности Сеула, так как дрон потерпел крушение недалеко от Пхеньяна.
Обвинения также выдвинуты против бывшего главы южнокорейского Минобороны Кима Ен-Хена и экс-главы Командования военной контрразведки Е Ин-Хенга. А главу Командования беспилотных операций Кима Ен Дэ обвиняют в препятствовании исполнению служебных обязанностей и подстрекательстве к составлению ложных документов.
- 3 декабря 2024 года тогдашний президент Южной Кореи объявил военное положение из-за якобы угрозы государственного переворота. Через несколько часов парламент страны единогласно поддержал резолюцию по его отмене.
- 31 декабря суд выдал ордер на арест Юна. А 15 января 2025 года его удалось арестовать.
- 26 января прокуратура выдвинула обвинение Юну в попытке государственного переворота. 13 апреля сообщалось, что ему может грозить пожизненное.
- 1 августа Юн Сок Ель лежал на полу камеры и отказывался от допроса.
