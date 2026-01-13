Для экс-президента Южной Кореи требуют смертную казнь
Для бывшего президента Южной Кореи Юн Сок Ёля специальная группа прокуроров 13 января потребовала смертную казнь за попытку ввести военное положение. Об этом сообщает Yonhap News Agency.
Команда специального прокурора Чо Ын-сока запросила такой приговор во время заключительного слушания дела Юна в Центральном районном суде Сеула.
Экс-президента страны назвали зачинщиком восстания в декабре 2024 года и заявили, что он якобы стремился остаться на посту, захватив контроль над судебной и законодательной властью.
В заключительных прениях в Центральном окружном суде Сеула прокурор заявил, что следователи якобы подтвердили существование схемы, предположительно разработанной Юном и его бывшим министром обороны Ким Ён Хёном, которая действовала с октября 2023 года и была направлена на то, чтобы удержать Юна у власти.
- 3 декабря 2024 года тогдашний президент Южной Кореи объявил военное положение из-за якобы угрозы государственного переворота. Через несколько часов парламент страны единогласно поддержал резолюцию по его отмене.
- 31 декабря суд выдал ордер на арест Юна. А 15 января 2025 года его удалось арестовать.
- 26 января прокуратура выдвинула обвинение Юну в попытке государственного переворота. 13 апреля сообщалось, что ему может грозить пожизненное.
- 10 ноября экс-президента Южной Кореи обвинили в пособничестве Северной Корее.
