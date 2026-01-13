Для экс-президента Южной Кореи требуют смертную казнь

Прокуроры заявили о наличии доказательств существования некой схемы, которая должна была оставить президента при власти

Юн Сок Ёль (Фото: EPA / Song Kyung-Seok)

Для бывшего президента Южной Кореи Юн Сок Ёля специальная группа прокуроров 13 января потребовала смертную казнь за попытку ввести военное положение. Об этом сообщает Yonhap News Agency.

Команда специального прокурора Чо Ын-сока запросила такой приговор во время заключительного слушания дела Юна в Центральном районном суде Сеула.

Экс-президента страны назвали зачинщиком восстания в декабре 2024 года и заявили, что он якобы стремился остаться на посту, захватив контроль над судебной и законодательной властью.

В заключительных прениях в Центральном окружном суде Сеула прокурор заявил, что следователи якобы подтвердили существование схемы, предположительно разработанной Юном и его бывшим министром обороны Ким Ён Хёном, которая действовала с октября 2023 года и была направлена ​​на то, чтобы удержать Юна у власти.

Справка. Смертная казнь предусмотрена уголовным кодексом Южной Кореи и может назначаться за особо тяжкие преступления: убийство, терроризм, государственную измену, попытку мятежа. Последняя казнь была проведена в Корее декабрь 1997 года – казнили 23 человека.