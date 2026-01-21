У Південній Кореї слідом за експрезидентом засудили колишнього прем'єра: отримав 23 роки тюрми

Колишнього прем'єра Південної Кореї Хан Док Су засудили до 23 років у справі запровадження воєнного стану в країні експрезидентом

Фото: YONHAP SOUTH KOREA OUT EPA

Центральний районний суд Сеула засудив колишнього прем'єр-міністра Південної Кореї Хан Док Су до 23 років позбавлення волі у справі про введення воєнного стану експрезидентом країни Юн Сок Йолем. Останнього минулої п'ятниці засудили до п'яти років ув'язнення. Про це повідомляє Yonhap.

На думку обвинувачення, Хан сприяв заходам, які були вжиті до та після короткочасного запровадження воєнного стану колишнім президентом Юном 3 грудня 2024 року.

Ексочільника уряду звинувачували у підбурюванні до заколоту та наданні неправдивих свідчень. Група спеціального прокурора вимагала для нього 15 років ув’язнення, але суд присудив йому 23 роки.

Суд визнав Хана винним у співучасті у перевороті через його ініціативу скликати Кабмін для легалізації воєнного стану. Слідство встановило, що замість опору діям Юна, посадовець підтримував тиск на опозиційні медіа, закликаючи тодішнього міністра внутрішніх справ Лі Сан Міна відключити їм світло та воду за наказом президента.

"Підсудний мав обов’язок як прем’єр-міністр, наділений непрямою демократичною легітимністю та відповідальністю за неї, дотримуватися Конституції та законів і докладати всіх зусиль для реалізації та захисту Конституції", – сказав суддя під час засідання, яке транслювалося в прямому ефірі.

Експрем'єр заперечив ці звинувачення. Він заявив, що нібито нічого попередньо не знав про плани воєнного стану, крім самого оголошення, ніколи не погоджувався з ним і не сприяв йому.

Хан Док Су став першим членом Кабінету міністрів Юна, якому суд виніс вирок за кримінальними звинуваченнями, безпосередньо пов'язаними з воєнним станом.

Після оголошення вироку його негайно взяли під варту.