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В Запорожье прогремел взрыв. Россия ударила баллистической ракетой

Цей матеріал також доступний українською
07.09.2023, 10:44
В Запорожье прогремел взрыв. Россия ударила баллистической ракетой - Фото
Запорожье (Фото: скриншот с видео)
обновлено

В Запорожье утром 7 сентября прогремел взрыв, Воздушные силы предупредили об угрозе удара баллистическими ракетами. Об этом сообщили источники LIGA.net в областном центре. 

Воздушная тревога в Запорожской области была объявлена в 10:05.

Около 10:34 в областном центре прозвучал громкий взрыв.

В командовании Воздушных сил написали об угрозе применения баллистического вооружения.

Официальной информации о возможных прилетах или работе противовоздушной обороны не было.

ОБНОВЛЕНО в 11:00. Глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко заявил, что россияне ударили баллистическим вооружением по Запорожскому району. Все службы направились на место удара. 

6 сентября россияне ударили по Запорожью примерно в то же время. Ракета прилетела в объект гражданской инфраструктуры, пострадали два человека. 

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Дмитрий Гриниченко
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