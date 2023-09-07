В Запорожье прогремел взрыв. Россия ударила баллистической ракетой
В Запорожье утром 7 сентября прогремел взрыв, Воздушные силы предупредили об угрозе удара баллистическими ракетами. Об этом сообщили источники LIGA.net в областном центре.
Воздушная тревога в Запорожской области была объявлена в 10:05.
Около 10:34 в областном центре прозвучал громкий взрыв.
В командовании Воздушных сил написали об угрозе применения баллистического вооружения.
Официальной информации о возможных прилетах или работе противовоздушной обороны не было.
ОБНОВЛЕНО в 11:00. Глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко заявил, что россияне ударили баллистическим вооружением по Запорожскому району. Все службы направились на место удара.
6 сентября россияне ударили по Запорожью примерно в то же время. Ракета прилетела в объект гражданской инфраструктуры, пострадали два человека.
- 30 августа 2023 года Россия атаковала Дарницкий и Шевченковский районы Киева, погибли два человека.
- 3 сентября Россия атаковала Измаил и Рени. В результате попадания в припортовую инфраструктуру пострадали два гражданских работника порта, они госпитализированы.
- Ночью 4 сентября РФ совершила очередную атаку на украинские порты, и в ходе налета дронов (по данным МИД/ГПСУ) некоторые из них упали и взорвались на территории Румынии.
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